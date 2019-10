Ny viden om, at en chef i Rigspolitiet bad ansatte om at lyve i sagen om teledata-skandalen, er bestemt ikke noget, der giver familien til dræbte Emilie Meng tro på, at efterforskningen af mordet på den 17-årige er foregået optimalt.

Tværtimod, fortæller familiens bistandsadvokat, Mai-Brit Storm Thygesen.

»Det her er endnu en skuffende udvikling for familien,« siger hun.

Bistandsadvokaten fortæller, at det tilsyneladende forsøg på at skjule sandheden om de manglende teleoplysninger, skriver sig ind i en historik i Emilie Meng-sagen, der har været præget af fejl.

Blev bedt om at lyve En tidligere ansat i Rigspolitiet gjorde i begyndelsen af 2019 sine overordnede opmærksom på, at teledata-sagen var ‘et symptom på et mere alvorligt problem med bredere implikationer’ end det først blev opfattet som. Det fremgår af Justitsministeriets redegørelse over forløbet. ‘Vedkommende anfører desuden, at den pågældende under sit ansættelsesforhold fik ordre om at dække over situationens alvor og om nødvendigt at lyve over for Justitsministeriet, der var begyndt at tage en mere aktiv interesse i telecentret,’ fremgår det af redegørelsen.

Og derfor ligger tilliden til kvaliteten af politiets efterforskning af det uopklarede drab i forvejen på et lille sted. De nye oplysninger hjælper ikke på dette.

»Politiet har afvist at fortælle, hvad teledata-fejlene konkret har betydet for efterforskningen, så familien sidder stadig med en følelse af, at der ikke er klarhed over, hvilken betydning det her kan have haft på opklaringen af drabet på deres datter,« siger Mai-Brit Storm Thygesen.

For at troen på ordensmagten kan blive genoprettet, skal familien have alle fakta på bordet, lyder det fra advokaten.

»Familien fortjener efter tre år at få en konkret redegørelse for, hvad der har manglet oplysninger i forbindelse med efterforskningen,« siger hun.

Emilie Meng Foto: privat

Det var Emilie Meng-sagen, der blotlagde de mangelfulde teledata, som siden har ført til en regulær skandale, der omfatter flere end 10.000 straffesager, der nu skal gennemgås.

Efter pres fra Meng-familien blev efterforskningen underkastet et nyt lys. Det var denne revurdering af materialet, som åbenbarede manglerne i Rigspolitiets data i november 2018.

Offentligheden hørte først om teledata-sagen i juni 2019, men af Justitsministeriets redegørelse fredag fremgår det, at politiet allerede 13. marts orienterer ministeriet om ‘fejl i et it-system i Rigspolitiet Telecenter'.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage mener, at troen på retssikkerheden er blevet skadet som følge af fejlene med teledata - ikke mindst grundet politiets håndtering af sagen.

»Teledata-fejlene har i sig selv været med til at svække tilliden til retssystemet.«

»Når det nu viser sig, at myndighederne, som vi forventede behandlede data objektivt og korrekt, ikke blot har lavet fejl, men også har forsøgt at skjule det ved ikke straks at kommunikere det ud, så bliver vores tillid til politiet og retssystemet for alvor svækket,« siger hun og fortsætter:

»Jeg spørger mig selv, hvorfor man har gjort det. Om det var fordi man håbede på at kunne rydde op i tide, så fejlene ikke rigtig blev bemærket, ved jeg ikke. Men det er det eneste motiv, jeg kan forestille mig.«

»Det her gør, at min tillid til systemet som professionel aktør har lidt et knæk. Jeg arbejder ud fra nogle præmisser om, at tekniske beviser som teleoplysninger, dna og fingeraftryk er korrekte og objektive. Når det nu viser sig, at teknisk materiale er fejlbehæftet, så kan det ikke undgås, at jeg ser med skepsis på andet materiale også,« siger Mette Grith Stage.