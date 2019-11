Det er blevet en selvfølge for Emilie Mattsson at kigge efter små gule plastikkugler, når hun er forbi sine tre heste, der står i en indhegning i byen Strib ved Middelfart.

»Det sker også tit, at jeg finder små skudmærker på dem,« siger hun.

Nu er den gal igen - og denne gang kan det have store konsekvenser for dyrene.

Søndag formiddag kom en kvindelig beboer fra byen forbi Emilie Mattssons bopæl. Hun går ofte tur med sin hund langs den vej, hvor græsarealet med de tre heste, Bella, Thildur og Vidir, går.

Hestene bruger også halen til at vifte insekter væk fra den øvrige bagerste del af kroppen. Det kan de ikke, når den er så kort, som på billede. Foto: Privatfoto

»Hun fortalte mig, at hestenes haler var væk,« siger den 24-årige hesteejer med irritation i stemmen.

Få timer før - klokken cirka fem om morgenen - havde hendes far været forbi græsarealet, hvor hestene står. Der var intet at bemærke.

Det er altså sket i det tidsrummet mellem klokken 5.00 og 10.00, men selvom der ligger en del huse omkring hestenes indhegning, så har ingen set noget.

»Det gør mig ked af det, at sådan noget kan ske. Det er ikke særlig sjovt,« siger Emilie Mattssons.

Emilie Mattsson har efter de mange episoder forsøgt at sprede budskabet om, at man ikke skal gå ind til hestene. Foto: Privatfoto

En af hestene har fået klippet så meget af halen, at det blot er millimeter fra, at man har klippet noget af haleroden, som ville være smertefuldt for hesten.

Emilie Mattssons familie har haft heste og andre dyr gående på græsarealet i næsten 50 år.

»Det er faktisk først det seneste år, vi har oplevet, at folk vil gøre hestene ondt,« siger hun.

Nu er det blevet så omfattende, at det kan have seriøse konsekvenser for hestenes helbred.

Bella, du kan se på billede, har fået klippet så meget af halen, at vedkommende var få millimeter fra at klippe i dens halerod. Foto: Privatfoto

»Det er anden gang, at nogen klipper i deres haler. Men denne gang var det ekstra slemt,« siger Emilie Mattssons.

Hun forklarer, at det vil tage op til fire år, før halerne vokser ud igen.

En hale, som er nødvendig for hesten - specielt i sommerhalvåret, hvor de bruger den til at beskytte sig mod insekter og andre smådyr. De bruger den til at vifte utøj og fluer væk, og det kan de ikke, når halen er så kort, som den er nu.

Kan de ikke det, øges risikoen for infektioner og lignende omkring og i hestens bagdel. Og det kan blive værre endnu.

Emilie Mattsson arbejder som rytter i en international stald. Her rider hun på springheste. Foto: Privatfoto

»Hvis det bliver rigtig slemt, så må vi stille hestene ind i stalden hele sommeren, siger hun.

Gør man det, så vil risikoen for infektion mindskes. Dog er hesten et dyr, der har brug for at bevæge sig udendørs, ellers bliver de stressede og mister livsglæden.

Endelig kan den manglende friske luft og den varme temperatur udvikle sig til hudeksem. En sygdom hesten aldrig kommer af med igen, når den først opstår.

»Vi er nødt til at tænke på hestenes ve og vel,« siger en slukøret Emilie Mattssons.

Også hestenes manke er blevet klippet af. Foto: Privatfoto

Lige nu kører hun forbi indhegningen fem gange dagligt og håber på, at hestene kommer igennem sommeren uden varige mén.

»Mere kan vi ikke gøre lige nu,« siger hun.

Emilie Mattssons og hendes far har anmeldt episoden til Fyns Politi. Men uden spor, så er det en sag, der bliver svær at opklare.

Som det ser ud nu, så kan de ikke gøre andet end at håbe på, det ikke sker igen.