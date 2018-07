Det er en tidlig forårsmorgen i april. 18-årige Emilie Riddersholm står i en fremmed opgang. Hun ryster over hele kroppen, hyperventilerer og græder. Ved hendes side står hendes veninde og trøster hende.

»Jeg tror, jeg er blevet voldtaget,« siger Emilie.

Hun er i chok og forstår ikke, hvad der foregår, men siger ja til, at hendes veninde skal ringe efter politiet.

18-årige Emilie har netop gennemlevet sit livs mareridt. Men et år efter står det klart for hende, at det opkald til politiet bliver begyndelsen på endnu et.

Vågner midt i, det sker

Op til den 12. april 2017 er Emilies liv som alle andre 18-åriges. Hun passer sin HF, hygger sig med sin familie og går i byen med veninderne. Og den nat, der ender med at vende op og ned på hele Emilies liv, starter netop med en bytur.

Det er påskeferie, og derfor er Emilie og hendes veninde i byen en tirsdag aften, men der går ingen natbusser før næste morgen, og Emilie og hendes veninde tager med en af venindens venner hjem til hans lejlighed.

Emilie lægger sig ned på en madras i gangen for at hvile sig, indtil busserne begynder at køre. Hun falder hurtigt i søvn, og imens ankommer to mænd, der er venner med lejlighedens ejer.

»Jeg vågner midt i, det sker. Men jeg forstod slet ikke, hvad der foregik. Min krop frøs fuldstændig. Jeg kan huske, at jeg græd, og at det var som om, jeg var lammet. Jeg ville sige noget, men jeg kunne ikke fremstamme et ord.«

Det hele er stadig tåget for Emilie, men hun husker, hun får sagt stop, og at hun løber grædende ud i lejlighedens opgang. Det eneste hun har med sig er sin telefon, og hun får ringet til sin veninde, der kommer ud til hende.

Overladt til sig selv

Politiet kommer med det samme, og Emilie og hendes veninde bliver afhørt. Hun får at vide, at nu er forholdet anmeldt, og så må hun afvente og se, hvad der sker.

»Det var enormt ubehageligt at gå rundt i uvished. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, og som offer havde jeg et stort behov for at vide, hvad der skulle ske.«

Emilie ved til at begynde med ikke, om den mand, hun anmeldte, er fængslet eller på fri fod, hun aner ikke, om hun pludselig kan møde ham på gaden, eller om ham eller hans venner kan finde på at opsøge hende.

De første par uger efter voldtægten har hun svært ved at se sin familie i øjnene, og det er vanskeligt for Emilie at være sammen med andre mennesker. Hun kæmper især med at fungere normalt i skolen.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

»Når jeg var i skole, så kørte mine tanker rundt, og jeg endte med at udvikle angst. Angstanfaldene forfulgte mig gennem dagen, og jeg kunne slet ikke holde ud at være der.«

Lige efter overgrebet får Emilie akut traumebehandling tre gange på hospitalet, men resten af tiden frem mod at hendes sag kommer for retten, er hun overladt til sig selv. Emilie vil ellers rigtig gerne have hjælp til at håndtere sin angst, så hun kan passe sin skole, men der er ikke noget hjælp at hente, indtil hun kontakter sin uddannelse, hvor hun ender med at få hjælp af skolepsykologen.

Natten inden Emilie skal i byretten, er hun ude af sig selv af nervøsitet. Hun frygter, at hun får spørgsmål om ting, hun ikke kan huske, kommer til at blande nogle ting sammen, eller glemmer noget, der er vigtigt. Afhøringen viser sig at være lige så hård, som hun har frygtet.

Kan man poste en selfie, hvis man er blevet voldtaget?

»Hans forsvarsadvokat havde printet min instagram ud og viste mig alle mine billeder i retten. De spurgte ind til, hvordan jeg kunne have postet en selfie den og den dato eller deltaget i et bestemt arrangement eller til en fest, hvis jeg var blevet voldtaget.«

Det er et stort chok for Emilie, der begyndte at tænke over, om hun havde gjort noget forkert.

Derfor er hendes lettelse også enorm, da hun få dage efter bliver ringet op og får at vide, at den mand, der er tiltalt for at voldtage hende, har fået en dom på ni måneders fængsel, hvoraf de seks måneder er ubetinget.

»Jeg græd af glæde. Også selv om det ikke var en lang straf. Bare det, at han fik en dom. At jeg fik anerkendelse for det, der var sket mig, og jeg følte mig hørt.«

Men tre uger senere får Emilie et nyt opkald. Anklageren har anket sagen, og hun skal igennem det hele en gang til.

I Landsretten skal hun igen gøre rede for, hvorfor hun har lagt billeder på sociale medier, og hvad forklaringen er på, at hun ikke er droppet ud af sin skole, hvis hun virkelig er blevet voldtaget.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Afhøringen varer to timer, og Emilie husker det som ekstremt ubehageligt. Hun græder uafbrudt, hele hendes krop ryster, hendes hoved dunker, og hun føler, hun er ved at besvime.

To uger senere får hun dommen. Landsretten har frifundet den mand, som byretten dømte for at have voldtaget hende.

»Jeg fik at vide, at de ud fra hans forklaring, og det materiale der var, så kunne de ikke bevise, om jeg havde været vågen, eller om jeg ikke havde været vågen, og hvornår jeg vågnede op.«

Den mand, der var tiltalt for at voldtage Emilie, havde hele tiden forklaret, at der efter hans opfattelse var tale om gensidigt samleje.

»Det er ikke retfærdigt, det er offeret, som ender med at blive straffet mest.«

»Da jeg fik det at vide, var det fuldstændig som at få et tilbagefald. Hele min verden ramlede sammen, og jeg lå bare på min seng og græd og havde slet ikke lyst til at snakke med nogen.«

Kort efter dommen deler Emilie et opslag på Facebook om hendes oplevelse som voldtægtsoffer i retssystemet for at skabe opmærksomhed omkring, hvor svigtet hun har følt sig.

»Jeg havde det sådan, at min sag var tabt nu, det kunne jeg ikke ændre på, men jeg ville ikke have, at andre skulle gennemgå det samme. Det er ikke fordi, det skal handle om, at det er synd for mig, men folk skal være klar over, hvordan det foregår. Skete der noget lignende for mig i dag, ville jeg ikke anmelde det.«

Emilie fortæller, at det for hende har føltes som en form for dobbeltstraf at anmelde og gennemgå en retssag.

»Jeg har fået så meget ødelagt. Jeg har fået ar på sjælen, jeg har misset så meget af skolen, og han får lov at gå fra det hele som en fri mand. Det er ikke retfærdigt, at det er offeret, som sidder tilbage og er blevet straffet mest.«

