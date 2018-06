Østjyllands Politi har onsdag kort før midnat fundet den 12-årige Emilia, der tidligere på dagen ikke var mødt op i sin skolefritidsordning i Silkeborg.

Pigen blev fundet i god behold mellem Tranbjerg og Mårslet syd for Aarhus af en kvinde, der tidligere på aftenen talte med hende.

»Mens de taler sammen skal borgeren lige hente noget på sin bopæl. Da hun kommer tilbage er pigen væk. I forlængelse af det går hun og leder efter hende og finder hende så,« fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi, Martin Christensen til B.T.

Den 12 årige Emilia, som Midt- & Vestjyllands politi meldte savnet tidligere i dag, er nu fundet i god behold af en borger syd for Tranbjerg. Tak til alle frivillige, som hjalp politiet med at lede efter Emilia. — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) June 13, 2018

Sent på aftenen oplyste Midt- og Vestjyllands Politi, at Emila var blevet set i Mårslet syd for Aarhus klokken 21.30. Politiet kørte ikke direkte rundt med en patrulje for at lede efter hende, som blev beskrevet som 'meget selvhjulpen' og vant til at tage offentlig transport.

»Vi ved simpelthen ikke, hvor vi skal lede efter hende,« sagde Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, tidligere onsdag aften til B.T.

Hvorfor Emilia onsdag eftermiddag løb fra skole vides ikke.

»Hun er aktivt løbet derfra. Der har været noget stenkast, hvor hun ramte en bil, så det er måske det, der har udløst, at hun er blevet ked af det og er løbet væk. Vi har forventet hele eftermiddagen, at hun ville dukke op, når hun lige har sundet sig,« sagde Carsten Henriksen.

Østjyllands Politi oplyser, at Emilia nu er i god behold - og at hun snarest vil blive genforenet med sin familie.

»Vi vil gerne sige mange tak til Missing People Denmark og de mange borgere, der har hjulpet med til efterforskningen,« siger vagtchef Martin Christensen, Østjyllands Politi.

I en tidligere version af denne artikel var der billede og signalement af Emilia. Det har B.T. fjernet, da hun nu er fundet.