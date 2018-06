Emilia på 12 år fra Silkeborg dukkede ikke op i sin SFO onsdag eftermiddag, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi over for B.T.

»Familie og netværk leder med lys og lygte, og vi er orienteret om det og følger med på sidelinjen. Vi kører ikke direkte rundt med patrulje, for vi ved simpelthen ikke, hvor vi skal lede efter hende,« siger Carsten Henriksen, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Vagtchefen fortæller, at den 12-årige pige løb fra skole onsdag eftermiddag, og at ingen har set hende siden.

»Hun er aktivt løbet derfra. Der har været noget stenkast, hvor hun ramte en bil, så det er måske det, der har udløst, at hun er blevet ked af det og er løbet væk. Vi har forventet hele eftermiddagen, at hun ville dukke op, når hun lige har sundet sig,« siger Carsten Henriksen.

Kan være kommet langt

Emilia er dog stadig ikke dukket op, og vagtchefen fortæller, at hun kan være nået langt.

»Hun er meget selvhjulpen og er vant til at færdes i byen og med bus. Hun kan komme langt omkring, så vi har ikke så mange muligheder for at søge efter hende,« siger han.

Carsten Henriksen forklarer, at politiet er ved at få hjælp til eftersøgningen fra pressen og sociale medier, hvor hendes forsvinden er blevet delt.





»Vi er selvfølgelig intereseret i, at hun skal findes, og vi vil rigtig gerne høre fra nogle, som ved, hvor hun er eller har en idé om, hvor hun er,« siger Carsten Henriksen.

Har du informationer om sagen, kan du ringe til 114.

Opdateres ...