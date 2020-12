En tidligere medarbejder hos Struer Kommune er blevet dømt for mandatsvig og dokumentfalsk.

Den 55-årige mand købte blandt andet plæneklipper, gasgrill, blender, dyner og puder til sig selv på kommunens regning.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Den kommunale embedsmand købte forskellige varer til privat brug og lod henholdsvis Struer Kommune og Holstebro-Struer Havn betale regningerne,« lyder det.

I alt løb det op i knap 91.000 kroner.

Den tidligere embedsmand blev derfor fredag dømt for mandatsvig ved Retten i Holstebro. Det endte med en straf på seks måneders fængsel, der blev gjort betingede af blandt andet 120 timers samfundstjeneste og med en prøvetid på et år.

Manden blev desuden dømt for dokumentfalsk ved at have forfalsket en tilsynsrapport.

Den dømte skal også betale en erstatning til Struer Kommune og Holstebro-Struer Havn.



»Jeg er tilfreds. Retten har i al væsentlighed vurderet forholdene på samme måde som anklagemyndigheden, og den dømte har fået en mærkbar straf, der klart viser, at det er alvorligt, når en offentligt ansat beriger sig for skattekroner,« siger specialanklager Bolette Nørbjerg fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi.