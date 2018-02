Den drabstiltalte Peter Madsen skulle ifølge hans elskerinde angiveligt have skrevet til hende, at han havde en plan om at dræbe på sin ubåd. Det afviser Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark.

I en sms til BT skriver hun følgende:

»Pågældende journalist bag artiklen var veninde til Kim Wall, og jeg har ikke ønsket at medvirke til hendes artikel, da hun bestemt ikke har haft en åben tilgang til sagen, ligesom hun angiver yderst tvivlsomme kilder. Jeg kan IKKE genkende ret meget i hendes artikel,« skriver forsvarsadvokat Betina Hald Engmark i en sms til BT.

Påstanden kom frem i en artikel i det amerikanske medie Wired, der omhandlede den svenske journalist Kim Walls død. Her havde mediet talt med Peter Madsens elskerinde på Refshaleøen i København.

Til mediet fortalte kvinden, at hun i ugerne op til Kim Walls død nærmest dagligt var i kontakt med Madsen. Veninden havde været i gang med et videoprojekt, som hun havde svært ved at gøre færdigt, og derfor havde hun i sjov bedt Peter Madsen om motivere hende med en trussel.

Til at starte med havde beskederne omhandlet sex, men pludselig eskalerede det for Madsen.

Af artiklen i det amerikanske magasin fremgår det, at journalisten ikke selv har læst korrespondancen, men at elskerinden har oversat samtalen således:

'Han siger, at han har en drabsplan i ubåden. Jeg siger, at jeg ikke er bange, og at han skal være mere truende. Han fortæller om de værktøjer, han vil bruge, og jeg siger, at det stadig ikke er truende', står der angiveligt i beskederne.

Derfra blev scenariet angiveligt mørkere - til at Peter Madsen ville invitere en veninde om bord på ubåden og angiveligt ville skære hende i stykker.

På daværende tidspunkt tog kvinden ikke truslerne seriøst. Men i dag siger hun, at hun føler skyld over, at hun ikke reagerede. Beskederne er efterfølgende blevet delt med politiet, fremgår det af artiklen.

Politiet kender til det

Hos Københavns Politi oplyser specialanklager Jakob Buch-Jepsen til BT, at man er bekendt med materialet.

»Det eneste, jeg kan sige, er, at vi er bekendt med materialet. Derudover har vi ikke yderligere kommentarer til det på nuværende tidspunkt,« siger han.

Fængsel på livstid

Retssagen mod den 47-årige ubådsbygger begynder i Københavns Byret 8. marts. Her vil kravet fra anklagemyndigheden være fængsel på livstid.

Det er politiets opfattelse, at Madsen på forhånd havde planlagt drabet på Kim Wall, da de to om aftenen 10. august 2017 stævnede ud fra Refshaleøen i København i den hjemmebyggede ubåd "UC3 Nautilus".

Ud over drab er Madsen tiltalt for at have stukket den svenske journalist 14 gange i underlivet og for at have parteret liget, som han smed i vandet.