Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Energiselskabet Grow Energy er nu blevet politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for anden gang.

Grow Energy skulle ifølge Forbrugerombudsmanden fra juli 2021 til april 2022 have ringet til 69 forbrugere, der ikke havde givet samtykke til det.

I samtaler med 64 forbrugere har selskabet desuden vildledt forbrugerne ved blandt andet at have givet urigtige oplysninger.

Forbrugerombudsmanden har i en pressemeddelelse listet anklagerne. Grow Energy er anklaget for:

• Udgivet sig for eller givet indtryk af at ringe fra forbrugerens nuværende elselskab.

• Påstået, at forbrugerens elforbrug var faldet, selvom Grow Energy ikke havde nogen viden herom.

• Påstået, at Grow Energy og forbrugerens nuværende elselskab var samarbejdspartnere, at forbrugerens nuværende elselskab var indforstået med opkaldet eller at opkaldet skete efter aftale med forbrugerens selskab, uden at det var korrekt.

• Påstået, at forbrugeren havde penge til gode, selvom Grow Energy ikke havde nogen viden herom.

• Undladt at oplyse, hvor sælgeren ringede fra.

Grow Energy er uenig i, at deres telefonsælgere har vildledt forbrugerne.

»Vi har set et fald og en generel positiv udvikling i antallet af klager over ulovligt telefonsalg det seneste halve års tid. Desværre modtager vi fortsat klager over Grow Energy,« siger Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen og fortsætter:

»Det er vigtigt at understrege, at forbrugerne ikke er bundet af aftaler, hvis de er indgået under en telefonsamtale med en virksomhed, som de ikke på forhånd har givet deres samtykke til at blive kontaktet af.«

Grow Energy er tidligere politianmeldt for at have ringet til tolv forbrugere uden forudgående samtykke fra forbrugerne og for at have vildledt otte af forbrugerne under telefonsamtalerne.

I forbindelse med den anmeldelse har selskabet tilkendegivet, at de vil betale en bøde, så sagen kan afgøres udenretligt.