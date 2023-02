Lyt til artiklen

Mange danskere har de seneste måneder kigget fortvivlet på en løbsk elregning.

Det forsøger svindlere nu at udnytte.

Flere af Forsyning Helsingørs kunder har på det seneste modtaget sms-beskeder med den foruroligende besked, at de skylder elselskabet penge.

Men Forsyning Helsingør advarer kunderne mod at reagere på sms'erne.

»Disse sms'er er ikke udsendt af Forsyning Helsingør Kronborg Elhandel. Kunder, der modtager de nævnte sms'er, bør derfor straks slette dem – og ikke under nogen omstændigheder klikke på det medfølgende link,« skriver Forsyning Helsingør på Facebook.

Til Helsingør Dagblad fortæller kommunikationsansvarlig i Forsyning Helsingør, Thomas Hag, at den type svindel er set før.

»Sms'erne skulle florere over det meste af landet og er i øvrigt set før – så sent som i efteråret. Det er svindlere, som prøver at udnytte den usikkerhed, der kan være hos mange kunder om prisen på el. Den svinger jo op og ned, og den lå højt i store dele af 2022,« siger han.