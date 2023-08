Hvis du er kommet i klemme på jobbet på grund af din aktivitet på X, er der hjælp på vej – fra allerhøjeste sted.

I en udtalelse på det sociale medie X, tidligere Twitter, lover ejeren af det sociale medie, multimilliardæren Elon Musk, således, at han vil betale din regning til advokater.

Løftet giver han til de af platformens brugere, som mener, at de er blevet uretfærdigt behandlet af deres arbejdsgivere på grund af deres aktivitet på platformen.

»Hvis du er blevet uretfærdigt behandlet af din arbejdsgiver på grund af noget, du har postet eller liket på denne platform, så vil vi betale din advokatregning,« skriver Elon Musk således søndag på X.

»Ingen begrænsning. Lad os det endelig vide,« skriver Elon Musk desuden.

X-ejerens tweet er foreløbigt blevet liket næsten 300.000 gange, ligesom det er blevet retweetet eller citattweetet af flere end 60.000 andre brugere på platformen.

If you were unfairly treated by your employer due to posting or liking something on this platform, we will fund your legal bill.



No limit.



Please let us know. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

I et efterfølgende svar til en anden bruger på X går Elon Musk et skridt videre:

»Vi vil ikke blot lægge sag an. Det vil være ekstremt højlydt, og vi vil også gå efter bestyrelser i selskaberne,« skriver Elon Musk således.