Da Elise Harritz til at begynde med fortalte om problemet med, at folk i det skjulte delte andres intimebilleder, oplevede hun ingen forståelse. Nu glæder hun sig over, at tingene har ændret sig.

Det lader til, at der endelig bliver taget et opgør med en kultur hos særligt unge, hvor de uden omtanke deler krænkende videoer og billeder af andre. Sådan lyder det fra et af de stribevis af ofre for såkaldt hævnporno, som har lagt krop til de serie-krænkelser, der har fundet sted utallige gange de seneste år på internettet.

‘Politiet og Danmark er endelig på vej i den rigtige retning. Jeg er så stolt af politiet - og jeg er glad. Der er helt sikkert noget at fejre. Tak, fordi I tager os alvorligt,' skriver Elise Harritz på Facebook. Her kan du læse mere om hendes sag 'Elises nøgenbilleder blev delt overalt: Nu har 17-årig dreng fået dom.'

Hendes reaktion kommer, efter at 11 ud af landets 12 politikredse mandag oplyste, at i alt 1.004 personer, fortrinsvist unge, bliver sigtet for distribution af børneporno efter, ifølge politiet, at have delt to videoer af en 15-årig pige, der indgik i seksuelle handlinger med flere drenge.

Elise Harritz fortæller til BT, at de mange sigtelser ifølge hende viser, at opfattelsen af problemet med deling af krænkende billeder har ændret sig siden, hun i sommeren 2016 selv blev offer for deling af forskellige intime billeder samt en eksplicit sexvideo, efter at en ukendt person havde hacket sig adgang til en digital mappe med det private indhold.

»Min første tanke var; endelig tager politiet det alvorligt, og ‘wow,’ hvor er det flot, at den forurettede har fået over tusind ned med nakken. Det er altså en sej pige!,« siger hun og fortsætter:

»Sagen har stor betydning for problemet. I starten da jeg gik i medierne med min sag, mødte jeg ingen forståelse overhovedet. Nu er folk anderledes. Efter at der er kommet fokus på problemet, forstår folk lidt mere af, hvad det drejer sig om,« siger hun.

Det er dog øjensynligt ikke alle, der kan se problemet i at have set krænkende optagelser af andre.

En af de afhørte i den omfattende sag, der går under navnet ‘Umbrella,’ kaldte tirsdag sagen for ‘latterlig.’

Hun ‘kunne ikke se, at personerne i videoen var under 18 år’ og ‘desuden er der så mange, der har haft den her video, som ikke er blevet kaldt ind,’ lød det fra den 19-årige til TV2.

Den udmelding har Elise Harritz ikke meget til overs for.

»Det er simpelthen så ulogisk, at man stiller op til interview og ikke kan se, at der er noget fuldstændig galt, når man bliver afhørt i forbindelse med børneporno. Desuden tager hun slet ikke sin del af ansvaret, men skyder skylden på klassekammerater og andre. Og så er hun bange for sin fremtid! Hun tænker ikke på den forurettede, hvis billeder og videoer bliver spredt. Jeg håber inderligt, hun har fortrudt sin udtalelse, men det tvivler jeg på,« siger Elise Harritz.