Mange danskere tæller ned til at gøre en god handel Black Friday. Nu forsøger svindelere at udnytte den store tilbudsdag til at narre dig.

'Elgiganten fejrer Black November: Samsung Galaxy S9 for kun 7,45 kr. Tilbuddet udbydes til 100 hurtige kunder. Klik her,' står der i en sms-besked, der netop nu florerer.

Det lyder for godt til at være sandt - og det er der også.

Flere danskere har henvendt sig til Elgiganten via Facebook efter at have modtaget sms'en, og her slår den store elektronikkæde fast, at den INTET har med beskeden at gøre.

Har du fået denne sms, skal du slette den. Det er IKKE Elgiganten, men svindlere, som har sendt den. Vis mere Har du fået denne sms, skal du slette den. Det er IKKE Elgiganten, men svindlere, som har sendt den.

Den kommer derimod fra svindlere, som forsøger at lokke personfølsomme oplysninger ud af dig.

'Det lyder til, du har modtaget nogle af de phising beskeder, der i øjeblikket er i omløb. Disse beskeder udgiver sig for at være fra Elgiganten, men stammer ikke fra os,' skriver Elgiganten i et svar til en bruger.

'Jeg vil derfor anbefale dig at slette disse beskeder og kontakte din bank, hvis du har givet nogen oplysninger til disse sider. Vi arbejder på at få det løst,' fortsætter Elgigantens medarbejder Jonathan i svaret.

Som forbruger skal du altid være på vagt overfor mails eller sms'er med tilbud, som virker for gode til at være sande.

Der er også andre ting ved svindel-sms'en, som bør få alle alarmklokker til at ringe. For det første er linket i beskeden ikke til Elgigantens egen hjemmeside. Det ville det naturligvis være, hvis elektronikgiganten selv stod bag.

For det andet er sms'ens ikke skrevet i et sprog, Elgiganten eller andre detailkæder ville benytte. Blandt andet kaldes Black Friday i fup-beskeden for 'Black november'.

Det er langt fra første gang svindlere forsøger at narre danskerene ved at få folk til at tro, det er Elgiganten, der henvender sig med et slagtilbud.

I januar cirkulerede en mail, hvori modtagerne fik oplyst, at de er blandt 100 tilfældigt udvalgte, der havde vundet en ny Apple iPhone 8s til en værdi af 5.500 kroner.

Inden man kunne modtage telefonen, skulle man dog besøge en hjemmeside og besvare en række spørgsmål.

Til sidst skulle man indtaste nogle personlige oplysninger.

Elgiganten understregede også ved den lejlighed, at mailen ikke kom fra dem.

Elektronikkæden vil aldrig bede kunderne om private oplysninger, medmindre man handler direkte med dem via kædens hjemmeside eller i en af dens butikker.