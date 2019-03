Elever fra Vesterdal Efterskole ved Nørre Aaby på Fyn var søndag middag involveret i en trafikulykke ved Lofsdalen i Sverige.

Skolens 112 elever var på vej på den årlige skitur og næsten fremme ved deres destination, da bussen kom for langt ud i rabatten og pludselig væltede om på siden.

»Eleverne har det generelt godt. Nogle går rundt og siger: 'Væltede vi virkelig', mens der er andre, vi skal snakke lidt mere med, og det tager vi os naturligvis tid til.«

Det fortæller skolens forstander, Peter Aagaard, til B.T.

40-tal ungdomar i bussolycka – flera skadadehttps://t.co/BSGwEu5svK



Skickat via @updaySE — Geo Tobian (@georgetobian) 3. marts 2019

Han er selv med på turen, og da B.T. fanger ham på telefon søndag eftermiddag, er han i fuld gang med at få styr på madforsyningerne til eleverne.

I de kommende dage er både forstander og lærere særlig opmærksomme på, om nogle af de unge får efterreaktioner.

»Der kommer nok nogle efterreaktioner. Det ville være mærkeligt andet,« siger han og tilføjer, at hvis nogle skulle have mere lyst til at snakke end til at stå på ski, så er det helt i orden.

»Vi har seks dage på ski heroppe, inden vi tager hjem næste weekend, men skulle der være nogle, der har mere brug for at snakke det her igennem og derfor får en dag mindre på ski, så får de selvfølgelig lov til det.«

Umiddelbart efter ulykken var flere af eleverne så rystede, at der blev tilkaldt krisepsykologer til at tage sig af dem.

Det fortæller skolens bestyrelsesformand, Finn Bjørn Schousboe, til B.T.

»Nogle elever og lærer har fået nogle knubs, men der er ikke alvorlig tilskadekomst. Men det er klart, at de er selvfølgelig rystet,« siger han.

Heldigvis er der ingen af de unge mennesker, der har pådraget sig knoglebrud eller andre alvorlige kvæstelser.

Bestyrelsesformanden fortæller, at skolen er kørt til Sverige i to busser.

Der sad omkring 40 passagerer i den forulykkede dobbeltdækker, mens resten af efterskolens elever, mens resten kørte i en anden bus.

Ulykken skete mellem Lofsdalen og Glöte i Härjedalen cirka 500 kilometer nordvest for Stockholm.

Bussen, der havnede i grøften omkring klokken 13.10, var den mindste af de to.

Var du ombord på bussen eller ved du noget om sagen, så vil B.T. meget gerne høre fra dig på 1929@bt.dk eller på Facebook.

»Fire personer er kørt på skadestuen, fordi de har klaget over ondt i ryggen eller maven.«

»De er til observation nu,« siger Finn Bjørn Schousboe.

Resten af eleverne fortsætter til Lofsdalen, hvor eleverne skal på studietur.

På Facebook oplyser Vesterdal Efterskole, at ulykken skete kort før, de kom frem til deres destination i Lofsdalen, fordi bussen kom for tæt på rabatten og væltede om på siden i sneen.

'Kort før vores destination er den ene bus kommet for tæt på rabatten og er stille væltet om på siden ned i den bløde sne.'

Efterfølgende har elever og lærere søgt ly på en gård, inden de bliver transporteret til Lofsdalen, oplyser skolen via det sociale medie.

'Ingen er kommet noget til ved uheldet, og alle søger nu ly og varme på en nærliggende gård, hvorfra de vil blive transporteret det sidste stykke til Lofsdalen snarest.'

Svensk politi skriver på sin hjemmeside, at de sendte ambulance, brandvæsen, politi og helikopter til ulykkesstedet cirka en kilometer fra Lofsdalen.

Ifølge svenske medier har der været snevejr i området. Samtidig har der været meget trafik, da turister er på vej til og fra de populære skisportssteder.

Expressen har talt med et øjenvidne, som kom kørende på vejen frem mod bussen, efter at den kørte af vejen.

»Vi ankom umiddelbart efter, at bussen kørte i grøften. Bussen gled af vejen og lagde sig på siden,« fortæller Ola Andersson til avisen.

Ifølge vidnet var kun en del af landevejen ved ulykkesstedet ryddet for sne.

»Det sner jo, og de har måske ikke haft tid, men vejen, hvor bussen kørte, var ikke ryddet,« siger Ola Andersson.