En gruppe af 10-11-årige elever blev udsat for en ubehagelig oplevelse under et frikvarter på Friskolen Glasværket i Odense.

Børnene legede på et grønt område ved skolen i det indre Odense lidt i 13.00 torsdag.

Pludselig regnede det ned over eleverne med gummikugler.

Det bekræfter vagtchefen ved Fyns Politi Sten Nyland over for Fyens.dk.

Efter politiet havde modtaget anmeldelsen klokken 12.52, kørte en patrulje ud til stedet.

Her kunne man konstatere, at der lå adskillige små, gule plastikkugler i området.

Overfor Fyens.dk bekræfter flere unavngivne kilder - inklusiv en far til en 10-årig dreng - at børnene blev ramt af skud med gummikugler.

Politiet indledte efterfølgende en efterforskning af sagen.

Men endnu står det uklart, hvem gerningsmanden eller gerningsmændene er.

Det står heller ikke klart, om skuddene med de små gummikugler har været farlige for børnene, oplyser Sten Nyland, vagtchef ved fyns politi, til mediet.

»Det afhænger meget af afstanden, der er blevet skudt på, om det er farligt eller ej. Er der skudt tæt på kan det gøre meget ondt, og uanset hvad skal man ikke acceptere at blive skudt på af sådan noget,« siger han.

Har man oplysninger om sagen, vil politiet på Fyn gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.