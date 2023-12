Tirsdag blev en mand overfaldet af tre maskerede mænd på parkeringspladsen ved Skovvangsskolen i Glostrup.

Ifølge B.T.s oplysninger slog og sparkede mændene på bilen, i det, de forsøgte at få fat på en person, der befandt sig inde i bilen.

I forbindelse med overfaldet skal offeret være blevet udsat for vold.

Overfaldet skete om formiddagen, og flere elever på skolen overværede den voldelige episode.

I den forbindelse har skolen tilbudt krisepsykologhjælp til de børn, der overværede overfaldet.

I en besked som skolen har sendt ud til elevernes forældre, fremgår det, at »konflikter mellem familier – dvs. ikke børnene selv – er som hovedregel ikke et anliggende for skolen, og konflikten skal hverken løses her eller blive til konflikter mellem voksne på skolens område«.

Derudover fremgår det af beskeden, at »det er vigtigt at understrege, at konflikten begrænser sig til nogle få, bestemte børn og deres familier. Dette er der ved at blive taget hånd om både fra skolens og politiets side.«

Ifølge det brev, der blev sendt til elevernes forældre, opstod der allerede mandag en 'voldsom episode' mellem nogle familier i skolegården på skolen.

Det skal angiveligt være denne konflikt, der tirsdag udmundende i det voldelige overfald på skolens parkeringsplads.

Københavns Vestegns Politi bekræfter, at der har været en episode med vold og hærværk foran skolen. Ifølge politiets oplysninger tager episoden udgangspunkt i en konflikt mellem familier, der har børn på skolen.

»Tidligere på ugen deltog vi i et møde med flere af de implicerede, og vi er i tæt dialog med Glostrup Kommune i denne forbindelse«, oplyser vicepolitiinspektør Danny Ottevanger til B.T.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at man er bekendt med at der tidligere har været en episode på skolen, men oplyser, at denne ikke er politianmeldt.

Gorm Bagger Andersen, der er direktør i Glostrup Kommune, udtaler til B.T., at »det er kommunens opfattelse, at konflikten på parkeringspladsen handler om andet og mere end relationer mellem elever på skolen.«

Derudover oplyser Gorm Bagger Andersen, at sagen håndteres af politiet, og at kommunen ikke har yderligere at tilføje til sagen.

Det har ikke været muligt at få oplyst fra nogle af parterne, hvad konflikten mellem personerne handler om.

