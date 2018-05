Når han lavede fejl, blev han enten slået over fingrene med en lineal, bundet fast med gaffatape til et bordben eller bundet fast til en pæl uden for klasselokalet, mens resten af klassen kunne se på.

Det hævder en af drengene fra den 2. klasse på Gudumholm Skole i den nordjyske by Storvorde, hvor en lærervikar over en periode på to måneder i 2015 er anklaget for flere tilfælde af vold, tvang og trusler mod sine syv-otteårige elever.

Det skriver Nordjyske.

I alt 18 børn er blevet videoafhørt i sagen mod den 42-årige nu tidligere lærervikar, og videoafhøringerne udgør det centrale bevis i retssagen mod ham. Tirsdag blev den første afspillet i Retten i Aalborg, og i den fortalte en af drengene, at han var bange for lærervikaren.

»Det gjorde ondt, hver gang vi havde ham. Han slog os, og jeg havde ondt i maven, fordi jeg ikke vidste, hvad der skulle ske,« sagde han.

Nægter sig skyldig

Ifølge eleven blev de straffet, når de lavede fejl - blandt andet ved at blive slået over fingrene med en lineal eller ved at blive bundet fast til bordben med gaffatape. Og fejl var ifølge drengen uundgåelige, fordi lærervikaren satte dem til at lave opgaver, der var målrettet elever i 4. og 5. klasse.

Derudover truede lærervikaren ifølge drengen også eleverne med lussinger, hvis de sagde noget om det til andre.

Den 42-årige lærervikar nåede kun at være ansat på skolen fra august til oktober 2015, før han blev fyret. Først senere fortalte eleverne om volden, hvilket førte til, at han nu er tiltalt for i alt 29 forhold.

Selv nægter han sig skyldig, forklarede han i retten ifølge Ekstra Bladet.

»De seneste 14 måneder har været et helvede for mig. Jeg har aldrig lagt en hånd på nogen. Hverken børn, en fugl eller en edderkop,« siger han.

Dommen i sagen ventes i slutningen af juni.