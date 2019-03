Et større antal elever på DTU er blevet evakueret efter en brand.

Det bekræfter vagtchef David Buch fra Nordsjællands Politi i en kort kommentar til B.T.

»Vi har evakueret elever fra en sportshal, efter der opstod brand i en sauna,« siger David Buch.

Nordsjællands Politi er lige nu ved at danne sig et overblik og skader og eventuelt tilskadekomne og forventer at melde noget ud om branden senere.