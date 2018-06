14 skoleelever, der ved en fejl har drukket kølervæske, er indlagt til observation og behandling.

14 af de 15 elever, der torsdag drak kølervæske på en skole i Horsens, er indlagt på hospitalet. Men de slipper for varige mén, oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved en forveksling blev saftevand blandet sammen med kølervæske, da en 6. klasse på Horsens Byskole torsdag skulle have en forfriskning.

Det blev hurtigt opdaget, at noget var galt, og i alt 15 elever, der havde drukket den opblandede kølervæske, blev efterfølgende bragt til tre forskellige sygehuse.

15 elever fra 6.klasse på Horsens Byskole afdeling Kildegade er bragt til behandling på Horsens Sygehus efter de ved en forveksling var kommet til at drikke kølervæske, i Horsens torsdag den 7. juni 2018. Kølervæsken var i saftevand, som eleverne angiveligt har fået serveret af en forælder.. (Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Dalegaard Vis mere 15 elever fra 6.klasse på Horsens Byskole afdeling Kildegade er bragt til behandling på Horsens Sygehus efter de ved en forveksling var kommet til at drikke kølervæske, i Horsens torsdag den 7. juni 2018. Kølervæsken var i saftevand, som eleverne angiveligt har fået serveret af en forælder.. (Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Dalegaard

Torsdag aften oplyser Sydøstjyllands Politi, at 14 af børnene fortsat er indlagt til observation og behandling for forgiftning.

'Der er ingen alvorlig tilskadekomst, ligesom det ikke forventes, at uheldet vil give nogen af eleverne men,' lyder det i en pressemeddelelse fra Sydøstjyllands Politi.

Tanja Nyborg, der er uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør i Horsens Kommune, fortalte tidligere i dag B.T., at det var en velmenende forældre, der ved en fejl kom til at servere kølervæske for de tørstige elever.

»Forælderen, der kom med mad og drikke, har forklaret, hun har taget fejl af en dunk med slush-ice opblandingskoncentrat og så en dunk med kølervæske,« sagde Tanja Nyborg.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 13.14 og var efterfølgende på Horsens Byskole for at undersøge de nærmere omstændigheder.

'Det er nu klarlagt, at eleverne i forbindelse med en klassesammenkomst havde fået nogle saftevandsrester via forældregruppen. Ved et uheld var der kommet en flaske kølervæske med blandt flaskerne af saftevand, og således uheldigt blev det forvekslet med saftevandet,' skriver Sydøstjyllands Politi.

De berørte elever er indlagt på sygehuse i Kolding, Viborg og Skejby.

Ved du noget? Tip B.T. Send en mail på 1929@bt.dk.