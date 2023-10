De havde regnet med flere måneder endnu på skolebænken.

Men nu har ti elever fra fængselsbetjent-uddannelsen i Nykøbing Falster fået aflyst undervisningsforløbet med kort varsel for i stedet at blive kaldt på arbejde.

Det skriver Fængselsfunktionæren, som er et fagblad for Fængselsforbundet.

I Kriminalforsorgen er presset nu så stort, at man må bruge elever til at tage vagter som fængselsbetjente.

Fængselsfunktionæren skriver, at et hold fra Nykøbing Falster efter planen skulle være vendt tilbage i skole denne uge.

Men i stedet er de otte elever blevet beordret til tjeneste i Vestre Fængsel, mens to fortsætter tjenesten i Storstrøm Fængsel.

»Vi fik det at vide i onsdags i sidste uge. Vi troede ikke på det. At det var for sjov. Heller ikke vores praktikvejleder havde hørt noget om det, men den var god nok,« siger Anders, der er i gang med at uddanne sig på VUC i Nykøbing.

Han bor tæt på skolen, men han skal nu pendle i fire timer for at komme på arbejde i stedet for at have undervisning.

HR-direktør Mik Grüning fortæller, at det er åbningen af Polititorvets Arrest, der skaber behov for at øge bemandingen på Sjælland.

Han oplyser, at eleverne vil blive tilbudt et nyt skoleforløb snarest muligt.

Ansatte i Kriminalforsorgen er en af de grupper, som regeringen vil give et lønhop på 2500 kroner om måneden.