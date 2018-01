I de seneste dage er flere elever på Katedralskolen i Nykøbing Falster blevet kontaktet af to 19-årige mandlige elever fra skolen, som har sagt, at de ikke skulle komme i skole på fredag. Klokken ni om formiddagen ville der nemlig finde et skoleskyderi sted, advarede de.

- Vi fik anmeldelsen fra skolen onsdag morgen og anholdt straks de to elever på skolen, fortæller Bo von Würden fra lokalpolitiet til Folketidende.dk.

- Vi tror nu ikke, der har ligget en reel hensigt bag truslerne, men de vil naturligvis blive sigtet. De bliver sigtet efter straffelovens paragraf 266, hvor strafferammen er op til to års fængsel.Onsdag formiddag er de unge mænds hjemadresser i Nykøbing også blevet ransaget, dog uden at der er blevet fundet våben eller andet, som kunne underbygge det reelle indhold i truslerne, oplyser Bo von Würden.

De to unge mænd sidder til afhøring på politigården i Nykøbing Falster.

Katedralskolens rektor, Kirsten Danving, vil ikke bekræfte, at der skulle være tale om trusler om et skoleskyderi, men hun bekræfter overfor Folketidende.dk, at man har kontaktet politiet på baggrund af en hændelse.

- Der er nogle elever, som på en grov måde har overtrådt vores studieordensreglement. Jeg har kontaktet vores ssp-kontaktperson hos politiet, så nu har politiet overtaget sagen. Eleverne er blevet bortvist, og jeg betragter sagen som afsluttet. Der er ro på igen, siger Kirsten Danving til Folketidende.dk.