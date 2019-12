En ellers fredelig eksamen onsdag på VUC i Lyngby udviklede sig højdramatisk.

Da eleverne skulle til at aflevere deres opgaver, kunne en elev ikke holde sin mund længere.

Der skal jo være stille til en eksamen, og eksamensvagten tyssede på den larmende elev.

Reaktionen kom prompte.

Eleven for op af sit sæde.

Han sparkede vagten på knæet og slog ham direkte i hovedet med sin knytnæve.

Det fortæller TV2-Lorry.

Episoden kom fuldkommen ud af det blå, fortæller chefkonsulent for kommunikation og IT på VUC i Lyngby, Karina Vestergård Madsen, til TV2-Lorry.

»Vi har aldrig oplevet det her før. Det hele gik meget stærkt. Det var en meget hurtig reaktion fra eleven, og vagten havde ikke på nogen måde været med til at skabe en konflikt. Han havde bedt dem om at være stille, som man skal være under eksamen – også selv om man er nået til aflevering af opgaverne,« siger Karina Vestergård Madsen.

Der var flere eksamensvagter til stede, der splittede de to parter fra hinanden lige efter episoden, fortæller hun.

Læreren blev sendt på skadestuen og politianmeldte efterfølgende eleven. Skolen vil bortvise eleven, så snart de får lejlighed til at tale med ham, fortæller mediet.

Eksamensvagten er lejet ind fra firmaet Moment, og skolen oplyser til TV2-Lorry, at han ikke har fået alvorlige mén efter overfaldet.