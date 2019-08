Det var formentlig en elcykel, der var skyld i, at der lørdag morgen opstod brand i en garage i Møldrup nord for Viborg.

Teorien hos brandvæsenet er, at elcyklens batteri af en eller anden grund kortsluttede og på den måde startede branden.

Det skriver Viborg Folkeblad.

Efter branden brød ud, spredte den sig hurtigt i garagen nær en villa på Østergade i byen.

Da Midtjysk Brand og Redning ankom til stedet omkring klokken 09, var der derfor godt gang i flammerne.

»Garagen er helt ødelagt indvendig. Der var flammer ud af vinduerne, da vi kom, så der var rimelig tryk på,« fortæller indsatsleder Jesper Hesselberg til Viborg Folkeblad.

Det lykkedes dog brandvæsenet at få slukket branden inden for en times tid - og den nåede ikke at sprede sig til selve villaen.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden.