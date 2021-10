Nordsjællands Politi er fredag aften til stede i Slangerup, hvor der er opstået en kritisk situation.

Her er nogle el-ledninger faldet ned på en vej.

Derfor beder politiet folk om at holde afstand.

Det skyldes, at man endnu ikke ved, om der er strøm i ledningerne, lyder det i et tweet fra politiet.

Stedet, hvor el-ledningerne er faldet ned, er krydset Ejegodsvej og Københavnsvej.

Politiet oplyser, at SEAS er på vej til stedet for at se nærmere på ledningerne.

Hele tweetet fra politiet lyder på følgende måde:

'Vi er i øjeblikket til stedet i Slangerup på Erik Ejegodsvej/Københavnsvej, hvor nogle El-ledninger er faldet ned på kørebanen. SEAS er stærkt på vej. Borgere i området bedes holde sig på afstand, da det er uvist hvorvidt der er strøm i ledningerne. //Vagtchefen.'

B.T. følger sagen.