Et vaskeægte julemirakel har fundet sted i Randers Regnskov.

I begyndelsen af november blev tre uhyre sjældne skildpadder stjålet i Randers Regnskov midt i åbningstiden. Nu er de blevet fundet igen.

Det oplyser Randers Regnskov i en pressemeddelelse tidligt torsdag morgen.

Det var den 4. november, at tyveriet af tre burmesiske stjerneskildpadder blev opdaget under en lukkerunde - blot få måneder efter, at i alt otte af den ekstremt sjældne art var flyttet ind i regnskoven.

»Der er et flettet metalhegn, som formentlig er sparket ind, hvorefter man med hænderne har haft mulighed for at tage nogle af dem. De fem andre er formentlig blevet bange og er kravlet længere ind i buret,« fortalte dyrepasser Kristian Sørensen i den forbindelse til TV2 ØSTJYLLAND.

Tyveriet af de ekstremt sjældne skildpadder fik stor opmærksomhed landet over, og i pressemeddelelsen oplyser Randers Regnskov, at flere hundrede mennesker kontaktede den tropiske zoologisk have med tip om, hvor skildpadderne kunne være.

På trods af de mange tip fandt man ikke frem til skildpadderne - før nu.

'Derfor var glæden også enorm, da vi tirsdag aften blev kontaktet af en borger, som vidste, hvem der havde vores skildpadder. Denne borger har overtalt vedkommende, der var i besiddelse af skildpadderne, til at overdrage dem til ham, hvorefter de blev afleveret til os sent onsdag aften,' lyder det i pressemeddelelsen.

ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Henning Bagger

Den burmesiske stjerneskildpadde har været meget tæt på at blive udryddet i naturen.

Skildpadderne har, ifølge Randers Regnskov, en stor værdi på det sorte marked, fordi der blot er så få af dem tilbage.

De sjældne skildpadder vil fra dags dato igen kunne ses i Randers Regnskov.

Dog nu bag panserglas.