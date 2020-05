Islamisk Stat udnytter coronakrisen til at radikalisere unge og opfordrer til angreb, advarer flere eksperter.

Ekstremistiske grupper som Islamisk Stat opfordrer under coronakrisen til at angribe hospitaler og andre sårbare steder i den vestlige verden.

Det skriver Jyllands-Posten.

Opfordringen spredes i en række fora på internettet og er især målrettet unge mennesker, som sidder hjemme i isolation.

- For disse grupper er kriser en mulighed, mens de for os andre udgør en risiko, siger Magnus Ranstorp, som er terrorforsker og forskningsleder på Forsvarshøjskolen i Stockholm, til avisen.

De ekstremistiske grupper forsøger blandt andet at sprede budskabet om, at coronakrisen er "en straf sendt af Allah" mod de vantro vesterlændinge gennem onlinespil.

At grupperne forsøger at udnytte situationen og bruger virtuelle rum er ikke tilfældigt.

Meget forebyggende arbejde afhænger af, at man kan følge de personer, som kan være i risikogruppen for at blive radikaliseret. Det er svært, når de sidder derhjemme.

- Det er helt klart et problem, at man nu kan sidde på sit værelse og ud af ren kedsomhed begynde at opsøge ting rundtomkring.

- Der er ikke lige så meget overvågning, når de ikke færdes ude i geografien, siger Kasper Fisker, kriminolog og leder af arbejdsgruppen Radicalisation Awareness Network (RAN) under EU, til Jyllands-Posten.

- Der er per definition en større risiko for, at unge går under radaren, når man ikke er i kontakt med dem. Og det er man ikke i nær så høj grad, som man plejer, siger han.

/ritzau/