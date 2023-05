Ingen kommentar.

Ekstra Bladets chefredaktør, Knud Brix, lukker fuldstændig i om sagen om lokkeduen og ministerchaufføren.

»Jeg har ikke nogen kommentar,« lyder det kortfattet fra ham.

Tirsdag tog retssagen mod lokkeduen og ministerchaufføren en drejning, da politisk kommentator Henrik Qvortrup pludselig ikke ville vidne i sagen alligevel.

Det var lokkeduen, 44-årige Tanja Iversen, og hendes advokat, der havde indkaldt ham som vidne.

Henrik Qvortrup var chefredaktør på Ekstra Bladet i 2021, da avisen sammen med Tanja Iversen arbejdede på at afsløre ministerchaufføren i at tage kvindelige dates med i ministerbilen.

Gennem datingappen Tinder fik hun lokket chaufføren med på en date, og Ekstra Bladet udstyrede hende med skjult kamera og mikrofon, inden hun blev samlet op af ministerbilen.

Ekstra Bladet endte med at droppe historien, men Tanja Iversen valgte at gå til politiet og fortælle om ministerchaufføren og den potentielle sikkerhedsbrist.

Politiets efterforskning resulterede i, at både ministerchaufføren og Tanja Iversen blev tiltalt og i disse uger sidder på anklagebænken i Københavns Byret.

Henrik Qvortrup har tidligere udtrykt, at han er ked af sagen, og erkendt, at Ekstra Bladet ikke rådgav Tanja Iversen tilstrækkeligt om den risiko, hun løb som lokkedue for avisen.

Så sent som i sidste uge sagde han, at han gerne ville vidne i sagen, og at det ville være »meget naturligt og fornuftigt«.

Men tirsdag mødte han op i retten sammen med Ekstra Bladets advokat, Carlo Siebert, som argumenterede for, at Qvortrup alligevel ikke skulle vidne.

Dommeren og de to domsmænd besluttede at fritage Henrik Qvortrup for at vidne, fordi han kunne risikere at inkriminere sig selv.

Med de ord forlod den tidligere chefredaktør retten uden at have givet sin forklaring, som ifølge Tanja Iversen ville have været væsentligt for hendes forsvar.

»Jeg føler mig røvrendt én gang til. Han udtaler, at det kun er ret og rimeligt og fornuftigt, at han skal vidne, og når det så kommer til stykket, gemmer han sig bag en advokat,« sagde Tanja Iversen i et interview med B.T. efter retsmødet tirsdag.

Ekstra Bladets nuværende chefredaktør, Knud Brix, udtalte i februar i Presselogen på TV 2, at han vil »formode«, at Ekstra Bladet betaler Tanja Iversens sagsomkostninger, hvis hun bliver dømt.

Efter tirsdagens udvikling har B.T. forsøgt at få Knud Brix til at besvare en række spørgsmål, men han afviser at svare på dem.

Spørgsmål til Knud Brix Her er de spørgsmål, B.T. har stillet i en mail til Knud Brix: Var du involveret i drøftelser med Henrik Qvortrup og advokat Carlo Siebert om, at Henrik Qvortrup ikke skulle vidne i retssagen?

Hvem traf beslutningen om at indgive begæring om, at Henrik Qvortrup skulle fritages fra at vidne i retssagen?

Var du enig i beslutningen om at indgive begæring om, at Henrik Qvortrup skulle fritages fra at vidne i retssagen?

Hvorfor traf du som øverste chef for Ekstra Bladet ikke beslutning om, at Henrik Qvortrup skulle vidne for at bakke op om Ekstra Bladets kilde?

Hvorfor er det vigtigere for Henrik Qvortrup og Ekstra Bladet at undgå risikoen for selv at blive tiltalt end at hjælpe en kilde på anklagebænken?

Vil Ekstra Bladet støtte Tanja Iversen på anden vis? Du har tidligere udtalt, at Ekstra Bladet »formodentlig« vil betale sagsomkostningerne, hvis hun bliver dømt. Vil Ekstra Bladet betale sagsomkostningerne, hvis hun bliver dømt?

Henrik Qvortrup ville tirsdag heller ikke svare på B.T.s spørgsmål, men blot sige:

»Jeg noterer mig, at domsmandsretten traf en enig beslutning, og det henholder jeg mig til.«

Ministerchaufføren er tiltalt for biltyveri, misbrug af offentlig stilling og tjenesteforsømmelse ved som chauffør i Statsministeriet at have kørt 11 kvinder rundt til restauranter, museer og shoppingcentre i ministerbiler i perioden 2015 til 2021 og i et af tilfældene at have haft sex på bagsædet. Han er desuden tiltalt for to voldtægter.

Tanja Iversen er tiltalt for medvirken til biltyveri og misbrug af offentlig stilling ved at have opfordret og tilskyndet chaufføren til at køre hende i bilen.

De nægter sig begge skyldige. Retssagen ventes afgjort i slutningen af juni.