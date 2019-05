Den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler sad torsdag på anklagebænken i retssal G i Retten i Randers. G for gangbang.

Her erkendte han og en medtiltalt 55-årig mand fra Vejle-området sig skyldig i at have stået bag i alt 73 såkaldte gangbangs, hvor omkring 50 kvinder havde sex med mellem otte og 12 mænd, der betalte for herlighederne.

Det indbragte Per Zeidler og den medtiltalte en fortjeneste på 200.000 kroner. Men det var lysten og ikke ussel mammon, der drev værket, forklarede Per Zeidler, der var klædt i sort jakkesæt i retten.

»Vi synes, det var frækt, at vi kunne føre mænd og kvinder sammen. Vi sikrede os, at kvinderne gjorde det af egen fri vilje. Det skulle være sjovt for alle parter,« sagde han i vidneskranken.

Arrangementerne foregik ofte i dagtimerne på adresser i både Østjylland, på Fyn og i Københavnsområdet. Kinderne og mændene var helt almindelige, veluddannede danskere. Mens den medtiltalte stod for rekrutteringen af kvinder, sørgede Per Zeidler for annonceringen.

»Der var rigtig mange kvinder på venteliste, indtil pressen dukkede op,« fortalte Per Zeidler om tiden op til november 2017.

Kort før kommunalvalget tog Århus Stiftstidende Per Zeidler på fersk gerning, da han mødte op til et gangbang-arrangement i Ammitsbøl ved Vejle.

Herefter begyndte korthuset at ramle for den daværende formand for familieudvalget i Syddjurs Kommune. Et enigt udvalg fratog ham formandsposten, og den borgerlige lokalliste, han havde stiftet sammen med en søn, endte med at trække sig fra kommunalvalget.

I januar 2018 får Per Zeidlers hustru nok og forlader ham, og den dag i dag har han ikke kontakt med to af sine sønner. Siden er han flyttet 11 gange, fortalte han.

»Jeg laver ingenting. Jeg har søgt en masse job – omkring 70 – og været til en del samtaler, men de tør ikke ansætte mig. Jeg har også haft en svær depression,« lød det åbenhjertigt fra Zeidler i retten.

Anklager Birgitte Ernst gjorde i sin procedure klart, at der er tale om særdeles velorganiseret rufferivirksomhed.

»Det er umuligt at finde en sammenlignelig sag i Danmark,« sagde hun og krævede begge tiltalte fængslet i seks måneder.

Begge forsvarere i sagen mente, der højst kunne blive tale om en betinget dom.

»Det her er pressens sag. Det er pressen, der har startet den, og hvis det ikke havde været Per Zeidler, var den næppe blevet til en sag,« sagde Per Zeidlers forsvarer, Henrik Garlik.

Og det blev altså ham og kollegaen Mette Grith Stage, der trak det længste strå.

Dommer Rasmus Damm idømte de to mænd hver seks måneders betinget fængsel med to års prøvetid. For ham vægtede det højt, at de begge er ustraffede, og at de sørgede for ordnede forhold for kvinderne.

Alligevel var anklager Birgitte Ernst tilfreds med udfaldet.

»Det er jeg, når man kigger på retspraksis, hvor det betyder meget, hvad man har tjent. Når man er ustraffet, ender det tit med en betinget dom.«

Mens den medtiltalte modtog dommen, har Per Zeidler udbedt sig betænkningstid. Han var ikke til stede under domsafsigelsen, og hans forsvarer overbragte ham derfor resultatet i telefonen.

»Han var glad for, at dommen er betinget, men synes måske, seks måneder var lige i overkanten,« sagde Henrik Garlik.