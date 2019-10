En dom for rufferi var ikke nok til at stoppe ekspolitikeren Per Zeidler i at lave handler med unge kvinder.

Og det viser sig, at han tog en stor bid af den indtjening, som kvinderne tjente hjem via sex.

Det afslører en lokkedue i tv-dokumentaren ‘Kanal 5 afslører: Gangbang-politikeren’.

Kvinden ringer til Per Zeidler og udgiver sig for at være interesseret i at arbejde for ham, og der åbner ‘gangbang-politikeren’ op om, hvordan det økonomiske foregår.

»Jeg tager 20 procent af det, der kommer i kassen. Det vil sige, at hvis du omsætter for 15.000, så tager jeg 3000, og så får du 12.000,« siger Per Zeidler over telefonen.

Han blev ellers dømt tilbage i maj for 73 tilfælde af rufferi. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel for med en prøvetid på to år.

Men selvom han blev dømt for at have tjent penge på, at andre har prostitueret sig, så har det altså ikke stoppet ham.

I tv-dokumentaren bliver der heller ikke lagt skjul på, hvad han har gang i, da han taler med Kanal 5’s lokkedue.

»Knepper du uden kondom eller hvad?« lyder det fra ham

»90 procent af de kvinder, der kommer oppe ved mig, de knepper uden kondom. De betaler ekstra for at få lov til at knalde dig uden kondom,« siger Per Zeidler.

Det står hurtigt klart, at han har et helt særlig prissystem, som afhænger af, hvad kvinderne er friske på at gøre med de mænd, der betaler.

»Hvis du tilbyder anal og at kneppe uden kondom, så er vi, alt efter hvordan din krop ser ud, på mellem 1800-2000 kroner pr. mand.«

»Det at kneppe uden kondom giver typisk et tillæg på 300 kroner pr. mand,« siger Per Zeidler.

Venstres retsordfører Inger Støjberg udtaler sig også i dokumentaren omkring sagen med Per Zeidler, og hun væmmes.

»Pigerne er meget, meget unge. Helt ærligt. Jeg synes, at det er afskyeligt,« siger Inger Støjberg.

Per Zeidler arrangerer de mange gangsbangs i sit private soveværelse i Hadsund.

Han siger i dokumentaren, at han har gjort det mindst 150 gange de sidste otte år.

Per Zeidler er tidligere byrådspolitiker i Syddjurs Kommune.

Kanal 5 oplyser, at Nordjyllands Politi efterforsker de nye oplysninger i sagen.

Programmet vises onsdag den 30. oktober klokken 21.00 på Kanal 5 og Dplay.