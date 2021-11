På dagen for kommunalvalget skulle en tidligere politiker have indtaget anklagebænken i Aalborg. Tiltalt for rufferi efter en række sexorgier. Men retssagen er udskudt – igen.

Det oplyser anklager Kim Kristensen over for B.T.

Udsættelsen skyldes 'forsvarers forhold', hvilket forsvarer Henrik Garlik bekræfter over for B.T.

Det drejer sig om nogle forhold, der gør, at han er blevet enig med Retten i Aalborg om at udskyde sagen. Henrik Garlik ønsker ikke at uddybe forholdene.

Sagen mod den forhenværende politiker skulle i første omgang have været for retten i 2020. Dengang var sygdom årsagen til udskydelse.

Ifølge anklageskriftet har manden afholdt seks sexorgier, som han selv kaldte gangbangs, hvor der har været prostituerede, der mod betaling eller lovning på betaling har deltaget på forskellige adresser.

Flere kunder har betalt mønt for at mænge sig med de prostituerede.

Orgierne har haft en omsætning på mellem 7.500 og 18.000 kroner per gang. Her har den tiltalte ekspolitiker selv beholdt 20 procent og gennem de seks orgier svarer det til 18.320 kroner, lyder tiltalen.

Den anklagede ekspolitiker er tidligere dømt i en lignende sag.

De nye retsdatoer i sagen er endnu ikke fastlagt, men både Kim Kristensen og Henrik Garlik forventer, det bliver i eller omkring juni.

Udgangspunktet er, at den tiltalte ekspolitiker nægter sig skyldig i tiltalen om rufferi.

Når retssagen begynder til sommer, er den afsat til tre dage.