Politiker nægter sig skyldig, oplyser hans advokat. Anklageskriftet er endnu ikke offentliggjort.

Østjyllands Politi har rejst tiltale mod den tidligere lokalpolitiker Per Zeidler. Han har været sigtet for rufferi siden kommunalvalget i 2017.

Zeidlers advokat, Henrik Garlik Jensen, bekræfter over for Ritzau, at der er rejst tiltale i sagen. Han vil dog ikke gå i detaljer med, hvad tiltalen går ud på.

- Jeg kan bekræfte, at der er rejst tiltale og oplyse, at min klient nægter sig skyldig, siger Henrik Garlik Jensen.

Detaljerne i sagen fremgår af sagens anklageskrift. Det har Ritzau søgt aktindsigt i hos Østjyllands Politi, men det er endnu ikke modtaget.

Per Zeidlers politiske karriere kollapsede op til kommunalvalget i efteråret 2017, da Aarhus Stiftstidende afdækkede hans indblanding i såkaldte gangbang-arrangementer.

I første omgang var problemet, at Zeidler skulkede fra et møde i kommunens familieudvalg for at tage til gangbang i et forsamlingshus i landsbyen Ammitsbøl.

Siden blev sagen meldt til Østjyllands Politi, og Per Zeidler blev sigtet for rufferi.

Det samme gjorde en anden mand - også han er ifølge Ritzaus oplysninger tiltalt i sagen.