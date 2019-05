Anklager mener, at professionel rufferivirksomhed bør koste mindst seks måneders ubetinget fængsel.

Den tidligere kommunalpolitiker Per Zeidler erkender at have arrangeret 73 gangbangs med en fortjeneste på 200.000 kroner.

Det siger han torsdag middag i Retten i Randers.

Han var oprindelig tiltalt for at have arrangeret 109 gangbangs med en fortjeneste på 326.000 kroner.

Desuden var han tiltalt for at have rekrutteret en 16-årig pige, som skulle medvirke med seksuelle ydelser ved gangbangs.

Men i formiddagens løb er anklagen mod Per Zeidler og en 55-årig medtiltalt mand ændret.

Nu gælder anklagen alene 73 tilfælde af rufferi.

Per Zeidler siger i retten, at alle involverede kvinder var med af egen fri vilje.

- Vi gjorde meget for at sikre, at kvinderne gjorde det helt frivilligt, og at der ikke stod nogen bag dem og pressede dem, siger Per Zeidler, der i retten er iført sort jakkesæt.

Han forklarer, at han gjorde meget for at sikre, at pigerne var gamle nok.

- Pigerne var fra 20 år og opefter. Der var også nogle på 18 år. Men jeg var ikke vidende om, at der var nogen under 18 år, siger han.

Den tidligere lokalpolitiker fra Syddjurs Kommune forklarer, at det aldrig var et problem at rekruttere kvinder til de seksuelle orgier.

- Der var en grund til, at mange af kvinderne ønskede at være med til flere gangbangs. Hvis de var blevet dårligt behandlet, så var de nok ikke mødt op igen, siger Per Zeidler.

Senioranklager Birgitte Ernst mener, at de to mænd står til en ubetinget frihedsstraf på ikke under seks måneder.

- Jeg mener, der er tale om en omfangsrig, veldrevet og meget struktureret virksomhed med rufferi, siger anklageren, der kalder sagen enestående:

- Det er umuligt at finde en sammenlignelig sag. Vi har at gøre med den første sag i Danmark om gangbang i det her omfang.

- Der bør udmåles en ubetinget straf, som skal være samfundets måde at vise, at der reageres mærkbart på sådan en adfærd, siger Birgitte Ernst.

De to forsvarsadvokater, Henrik Garlik og Mette Grith Stage, mener, at de tiltalte maksimalt står til tre-fire måneders betinget fængsel.

- Et gennemsnit på 2700 kroner i fortjeneste per gangbang er ikke nogen stor fortjeneste. Specielt ikke når man hører, hvor meget de har gjort for at passe på pigerne og for at sikre, at alle skulle have en god oplevelse, siger Mette Grith Stage.

Dommen bør ifølge forsvarsadvokaten også afspejle, at der ikke har været tale om sårbare kvinder, der lever af prostitution.

- Ligesom deltagerne har kvinderne været advokater, skolelærere og tandlæger, siger hun.

Dommen ventes torsdag eftermiddag.

/ritzau/