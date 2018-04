Den nordlige del af indkøbscenter i Greve er afspærret, og en Føtex-forretning er evakueret, oplyser politiet.

Greve. En del af indkøbscentret Greve Centret syd for København, er blevet evakueret og afspærret lørdag morgen.

Blandt andet er en Føtex-forretning i centret blevet tømt for kunder og personale.

Det skyldes eksplosionsfare i en bil med gasflasker, der står parkeret ved den nordlige del af centret.

Gasflaskerne står i en håndværkerbil, og der er gået ild i bilen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Politi og redningsberedskab arbejder i området, og borgerne opfordres til at holde sig på afstand.

- Beredskab og politi håber på, at hændelsen snart er under kontrol, og risikoen drevet over, skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Politiet opfordrer borgerne til at holde sig væk fra stedet, indtil faren er drevet over.

/ritzau/