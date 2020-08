Braget fra kanonslaget rammer fængselsmuren, der reflekterer lyden af eksplosionen ud over Vesterbro i København.

Over murene eksploderer raketter. Luften er tyk af røg og duften af krudt.

Episoden i fredags ved Vestre Fængsel er langtfra enestående. Naboer til fængsler oplever jævnligt, at de indsatte fejres eller støttes af venner med raketter og kanonslag.

Fænomenet har bredt sig til fængsler ikke bare i københavnsområdet, men i hele landet, forklarer sikkerhedschef hos Kriminalforsorgen Lars Rau Brysting.

»Vi oplever, at der bliver fyret fyrværkeri af og også, at der kommer tilråb,« siger han og uddyber:

»Det kan ske i forbindelse med, at en indsat har fødselsdag, eller at personer udefra prøver at komme i kontakt med personen, der sidder i fængsel, og opmuntrer ham til at holde ud.«

Et typisk tilråb til de indsatte er 'hold ud, bror'.

Ved landets største arresthus, Vestre Fængsel i København, oplever naboerne til tider flere gange ugentligt, at der affyres raketter, batterier eller kanonslag.

Lars Rau Brysting fortæller, at der i lang tid har været folk udefra, der har prøvet at vise støtte til indsatte.

Men brugen af fyrværkeri er blevet hyppigere inden for de seneste par år.

Fængselspersonalet foretager sig kun noget, hvis de oplever ulovlig kommunikation mellem de indsatte og folk udefra.

»Men hvis folk laver kriminalitet og fyrer fyrværkeri af udenfor, er det noget, politiet skal tage sig af,« siger Lars Rau Brysting.