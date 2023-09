En eksplosion har natten til lørdag fundet sted ved rockergruppen Hells Angels' klubhus ved Svanevej i Nordvest i København.

Det oplyser Københavns Politi på det sociale medie X.

»En eksplosion har fundet sted i et klubhus på Svanevej, der tilhører en af de grupperinger, der er en del af den aktuelle bandekonflikt,« lyder det med henvisning til den konflikt, som Hells Angels og Loyal To Familia ligger i.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Der er skader på klubhusets facade. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd Vis mere Der er skader på klubhusets facade. Foto: Bjørn Nielsen / Byrd

»Vi efterforsker det som værende en bevidst handling og en del af konflikten,« oplyser politiet.

Københavns Politi vurderer af den grund, at der ikke er fare for beboerne i nærområdet.

»Men på grund af efterforskningen har vi afspærret et stort område og vil være tilstede i mange timer endnu,« oplyser politiet.

Et øjenvidne oplyser til B.T., at vedkommende har set skader fra en detonation på klubhusets facade.

Det var i gården her, foran Hells Angels' klubhus på Svanevej i Nordvest, at eksplosionen fandt sted. Vis mere Det var i gården her, foran Hells Angels' klubhus på Svanevej i Nordvest, at eksplosionen fandt sted.

Der er også røget ruder i bygningen.

Politiet blev opmærksom på sagen, da man selv hørte det høje brag tidligt lørdag morgen.

Siden modtog man også flere anmeldelser om det.

Braget var ifølge B.T.s oplysninger så højt, at selv borgere i Brønshøj kunne høre det.

Normalt plejer der altid at være mindst én person til stede i klubhuset, men på grund af den igangværende konflikt, som rockergruppen ligger i med Loyal to Familia, var klubhuset ifølge B.T.s oplysninger tomt.

Det var mandag 28. august, at politiet meldte ud, at de nu vurderede, at der var konflikt imellem rockerklubben og den nu forbudte gadebande.

Konfliktnotatet kom efter, at et 30-årig prøvemedlem var blevet likvideret med en byge af skud i bygningen Stjerneskibet, der ligger i Pusher Street.

Også fire tilfældige tilstedeværende blev ramt af skud.

Det skete ved 19.20-tiden, og allerede tyve minutter senere blev en anholdt 18-årig mand med tilknytning til LTF anholdt. Dagen efter blev han fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for at have hjulpet de to gerningsmænd i forbindelse med skyderiet.

Fem dage senere, torsdag 31. august, anholdt politiet en 28-årig mand, der menes at have været en af de to gerningsmænd til skyderiet.

Han blev i øvrigt anholdt i Vestre Fængsel, fordi han to dage tidligere var blevet anholdt for at overtræde et opholdsforbud, han var blevet belagt på indre Nørrebro.

