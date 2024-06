På havnen i Nykøbing Mors er et skib eksploderet.

Det skriver TVMidtVest, og Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter.

»Klokken 14.15 får vi anmeldelse om en eksplosion på havnen i Nykøbing. Vi får at vide, at der er et styrehus som er sprængt væk, og det kan vi konstatere er korrekt,« fortæller vagtchef Anders Bøje Hansen og fortsætter:

»Der er en tilskadekommen, som har arbejdet ombord på skibet. Han er umiddelbart kun lettere tilskadekommen med brandsår.«

Der er tale om en 49-årig mand.

Ifølge TvMidtVest er førerhuset af skibet blæst af og ligger 20 meter væk fra selve skibet.

En sommerhusejer, der bor i nærheden, siger til mediet, at han hørte et 'gigantisk brag'.

»Det var så det hele gyngede, og folk styrtede ned for at se, hvad der var sket.«

Politiet skal nu have snakket med den tilskadekomne mand for at få klarlagt, hvad det er, der er gået galt.

De har forskellige teorier, blandt andet at det kan være benzindampe, som er eksploderet.

»Men vi ved det ikke endnu, men det ved vores formentligt, fordi han har været ombord.«

