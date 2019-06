»Har du set eller hørt noget mistænkeligt omkring kl. 01 natten til søndag i Vallensbæk, så ring til os.«

Sådan lyder opfordringen fra Københavns Vestegns Politi, efter en eksplosion tidligt natten til søndag raserede et autoværksted på Vejlesvinget i Vallensbæk.

Eksplosionen blæste døre og vinduer ud på autoværkstedet, hvor også taget løftede sig.

I kølvandet på eksplosionen opstod der brand i autoværkstedet, men ingen mennesker kom noget til.

»Hvad der har forårsaget eksplosionen skal kriminaltekniske undersøgelser klarlægge i de kommende dage. Lige nu arbejder vi ud fra en antagelse af, at der er tale om en kriminel handling, men vi er i den indledende del af efterforskningen, og det er for tidligt at spekulere i eventuelle motiver,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Allerede få timer efter eksplosionen oplyste vagtchefen hos Vestegnens Politi, at et vidne havde set flere personer løbe fra gerningsstedet kort før eksplosionen. Det skete kort efter, at vidnet også havde hørt en rude blive knust.

Man kan henvende sig døgnet rundt til Københavns Vestegns Politi på telefon 4386 1448.