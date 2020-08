Fyns Politi opfordrer folk i Svenborg til at holde sig væk røgen fra en brand i byen.

Det drejer sig om virksomheden Ceropa a/s på Græsholmvej 56 i Svendborg, hvor der er udbrudt brand.

Der er kraftig røgudvikling på stedet, og folk i området bedes derfor holde sig væk fra røgen.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Vi er ude til brand på Græsholmvej 56 i Svendborg. Der er kraftig røgudvikling på stedet. Vi opfordrer til, at holde sig ude af røgen. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2020

»Da røgen fra branden i Svendborg kan være giftig, så skal man søge indendørs og lukke døre, vinduer og ventilation, hvis man bor eller arbejder i røgfanen. Vinden – og dermed røgen – det blæser i nordvestlig retning,« skriver pollitiet på Twitter.

På nuværende tidspunkt har Fyn Politi ikke yderligere oplysninger i sagen.

Vagtchefen fortæller, at politiet melder mere ud via de sociale medier, når der er flere oplysninger.

Græsholmvej fra Nordre Ringvej til Tværvej i Svendborg er lige nu afspærret, mens slukningsarbejdet foregår.

Vi afspærrer Græsholmvej fra Nordre Ringvej til Tværvej i Svendborg ifm med branden. Der er tale om brand i virksomheden Ceropa a/s vi melder ud, når vi har nyt #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 21, 2020

TV2 Fyn skriver, at et vidne på stedet har hørt et brag, der muligvis stammer fra en eksplosion fra den bygning, hvor branden er brud ud.

»Vi hørte et højt brag, og kort efter kom der stikflammer og kraftig røg ud af porten til virksomheden,« fortæller en elev fra Svendborg Erhvervsskole til tv-stationen.

TV2 Fyn skriver også, at elever på den nærliggende Svendborg Erhvervskole er sendt hjem på grund af den kraftige røgudvikling