Østjyllands Politi er i øjeblikket til stede i Grenå Havn som følge af en eksplosion.

Det skriver politikredsen på Twitter.

'Vi er p.t til stede ved havnen i Grenaa, hvor der er sket en eksplosion i et skib ud for Nordhavnsvej. Vi og brandvæsnet er i fuld gang med arbejdet på stedet. Ikke yderligere info p.t. Vi opdaterer løbende her.'

Ved du noget, eller har du video af eksplosionen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Vagtchef ved Østjyllands Politi uddyber over for B.T.:

»Vi er næsten lige landet derude, så vi ved ikke så meget endnu. Det er en stor eksplosion, men vi ved ikke, hvor slemt det står til endnu,« lyder det.

Det vides derfor heller ikke, om der er tilskadekomst i forbindelse med eksplosionen.

Opdateres...