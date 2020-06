Det er rart sove med vinduet åbent, når den danske sommervarme er over os, som det er tilfældet lige nu.

Det er knap så rart at sove med vinduet åbent, når naboens eller overboens lejlighed er fyldt med 20 festglade unge, der danser og skråler til det nyeste KESI-nummer.

Ikke desto mindre er det lige netop det, som flere og flere danskere må lægge ører til i disse dage.

En cocktail af sommerferie, godt vejr, studenterfejringer og manglende diskoteker og barer til at holde festen kørende efter midnat gør nemlig, at de unge afholder flere privatfester.

Vel at mærke i hverdagene, hvor almindelige danskere skal op for at passe deres arbejde.

»Vi har haft på den anden side af 70 anmeldelser om generende fester, og grunden til, at vi har talt dem op, er, at vi har haft eksorbitant mange. Det er væsentlig flere, end vi er vant til. Det er ekstraordinært,« fortæller Henrik Stormer, der er vagthavende hos Københavns Politi.

Og her kommer der så endnu et problem.

I disse dage er det danske vejr nemlig så sommerligt, at det for mange mennesker er tiltrængt med åbne vinduer, når de skal sove, og det samme behov opstår, når man samler en stor portion festglade mennesker i én lejlighed.

»Det er et samspil mellem flere ting. Studenterne springer ud. Det har været sidste skoledag i folkeskolen, og så er det godt vejr. Samtidig har vi ingen restauranter og diskoteker at proppe dem ind i, og så holder de i stedet fest derhjemme. Når det bliver varmt, åbner de vinduerne, og så har vi balladen,« fortæller Henrik Stormer og fortsætter:

»Vi kører ud, beder dem lukke vinduerne og skue ned, og så kører vi igen. Et øjeblik efter kommer en ny anmeldelse, og sådan er det gået det meste.«

Københavnerne er dog ikke de eneste, der ufrivilligt har været udsat for højtlydte fester.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at de siden mandag har haft hele 78 anmeldelser om 'musik til ulempe'.

En søgning på de samme datoer sidste år giver et meget mindre tal på 29 anmeldelser. Det er altså næsten tre gange færre anmeldelser.

Hos Københavns Politi appellerer man til, at de unge tænker på, at alle ikke har sommerferie.

»De unge skal være opmærksomme på, at der findes personer, der har behov for at sove, fordi de skal op på arbejde dagen efter. Så man skal holde vinduer lukket og sørge for at have en god dialog med sine naboer, før man begynder at holde en fest,« siger vicepolitiinspektør Paw Kaltoft fra politikredsen.