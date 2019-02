Uden nogen officiel udmelding er Straffelovrådet sat fra bestillingen, og det bekymrer flere eksperter.

Gennem næsten 60 år er Justitsministeriet blevet vejledt i strafferetlige spørgsmål af Straffelovrådet, der består af højesteretsdommere, politichefer og andre af landets mest kompetente jurister.

Men rådet ser nu ud til at være fortid. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Der har ikke været nogen officiel udmelding fra Justitsministeriet om, at Straffelovrådet skal nedlægges. Men faktum er ifølge avisen, at det ikke har været aktivt siden foråret 2017.

Straffelovrådet er nedsat med det formål, at det skal komme med indstillinger og udtalelser om strafferetlige spørgsmål i forbindelse med udarbejdelse af ny lovgivning.

Det skal også forholde sig til den praktiske gennemførelse af retspolitik.

At arbejdet står stille i Straffelovrådet, bekymrer professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

- Konsekvensen af, at Straffelovrådet er de facto nedlagt, er, at der savnes grundighed i lovarbejdet. Derfor gennemføres der nu en lind strøm af lovændringer uden tilstrækkelig kvalificeret forberedelse.

- Lovudkast og lovforslag udarbejdes internt i ministeriet og fremlægges med ultrakorte høringsfrister. Enkeltsager og stemningsbølger har fået en væsentlig indflydelse på den retspolitiske dagsorden, siger han til Kristeligt Dagblad.

Også professor Lasse Lund Madsen, der forsker i strafferet ved Aarhus Universitet, forstår ikke, at ekspertrådet er blevet parkeret.

- Det er nogle af de klogeste strafferetlige hjerner, som Justitsministeriet har brugt til at kvalificere lovforslag i årtier og til at klæde aktørerne i retssystemet ordentligt på, siger han til Kristeligt Dagblad.

Kristeligt Dagblad ville gerne have talt med justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om situationen med Straffelovrådet. Det er ikke lykkedes - i stedet har avisen fået denne udmelding fra Justitsministeriet:

- Det er rigtigt, at Straffelovrådet ikke aktuelt behandler et kommissorium, ligesom formandsposten ikke er genbesat endnu. Justitsministeriet overvejer for tiden Straffelovrådets fremtidige sammensætning og opgaver.

Den seneste formand, Bent Carlsen, forlod posten i 2017.

