Hvem skrev det fem sider lange trusselsbrev, som blev efterladt til den norske milliardær Tom Hagen, efter at hans kone angiveligt var blevet kidnappet?

Det skal en gruppe eksperter nu forsøge at opklare, skriver TV 2 Norge. Ifølge norsk politi kan personen bag brevet nemlig være den medgerningsmand, som milliardæren Tom Hagen ifølge deres mistanke fik hjælp fra, da han dræbte sin kone og fik det til at se ud som en kidnapning.

Anne Elisabeth Hagen forsvandt 31. oktober 2018, og siden har norsk politi uden held forsøgt at opklare mysteriet om hende skæbne. Hendes mand, Tom Hagen, har dog været sigtet i sagen i næsten et år for drab eller medvirken til drab.

I trusselsbrevet, der ifølge ægtemanden blev efterladt på en rød stol i parrets hus, står der blandt andet: »Vi har din kone Anne Elisabeth. Hvis du vil se hende igen, skal du læse og følge instruktionerne perfekt.«

Trusselsbrevet blev efterladt til Tom Hagen efter hustruens forsvinden. Her lød beskeden, at han skulle overføre ni millioner euro i kryptovalueten monero for at få hende tilbage. Foto: Scanpix Foto: TERJE PEDERSEN Vis mere Trusselsbrevet blev efterladt til Tom Hagen efter hustruens forsvinden. Her lød beskeden, at han skulle overføre ni millioner euro i kryptovalueten monero for at få hende tilbage. Foto: Scanpix Foto: TERJE PEDERSEN

Eksperter har tidligere vurderet, at forfatteren til brevet sandsynligvis har norsk som modersmål. Nu håber politiet altså, at selvsamme eksperter kan give et mere præcist svar på, hvem forfatteren er. Og selvom det er en svær opgave, så håber politiet på et klart svar, for det vil have stor betydning for sagen, fortæller den kommunikationsansvarlige og efterforskningsansvarlige i sagen Gjermund Hanssen.

TV 2 Norge har talt med trusselsbrevsforsker Tanya Karoli Christensen fra Københavns Universitet. Hun mener, at Tom Hagens notater kan afsløre, om han har været med til at skrive brevet.

»At skrive notater til sig selv, er noget andet end at skrive et trusselsbrev. Derudover er det ene skrevet i hånden, mens det andet er skrevet på computer. Men mange af de grammatiske ting som tegnsætning og bøgninger vil være det samme,« siger hun.

Har man en sproglig vane eller en særlig måde at skrive på, så som eksempelvis stavefejl, så kan kombinationen af de ting være med til at afsløre, hvem du er, siger hun. Ifølge flere norske medier bliver der fortsat afhørt vidner i sagen. Selvom Anne Elisabeth Hagen forsvandt for to år siden, så arbejder omkring 30 efterforskere fortsat fuldtid med sagen.