Retssagen mod Peter Madsen går ind i sin afsluttende fase. Om få dage tager retten stilling til, om han er skyldig eller ej.

Mandag fortsætter sagen mod ubådsentusiasten og amatør-raketbyggeren Peter Madsen. Anklager og forsvarer kommer med deres afsluttende procedurer.

Raket-Madsen er tiltalt for at have misbrugt, mishandlet, dræbt og parteret den svenske journalist Kim Wall, som han havde med på en sejltur i ubåden 10. august sidste år. Journalisten skulle lave en reportage om Madsen, men vendte aldrig tilbage. Hendes lig blev senere fundet parteret i Køge Bugt.

Selv nægter Peter Madsen sig skyldig i drab. Han har forklaret, at Kim Wall omkom ved en ulykke ombord på ubåden.

Der falder dom i sagen onsdag i denne uge. Følg sagen live fra retten herunder.