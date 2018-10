Eftersøgt af Interpol. Mistænkt for svindel med 111 millioner. Alligevel holder forsvarsadvokat til Britta Nielsen, Nima Nabipour, det tæt, hvis han ved, hvor den 64-årige tidligere ansatte i Socialstyrelsen befinder sig. Helt efter bogen.

»Advokaters tavshedspligt er ubetinget. Hvis klienten siger, at der er noget, der skal holdes hemmeligt, så skal de holde kæft,« siger Henning Fuglsang Sørensen, der er ekspert i strafferet ved Syddansk Universitet, til B.T.

Han bliver bakket op af professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard.

»Det fremgår klart og tydeligt af retsplejeloven, at en forsvarsadvokat har tavshedspligt, sådan at kommunikationen med klienten kan foregå i fortrolighed. Klienten har krav på et ordentligt forsvar og skal kunne have tillid til, at forsvareren ikke er politiets forlængede arm,« siger Jørn Vestergaard.

Efter retsmødet onsdag fortalte forsvarsadvokat Nima Nabipour, at han havde været i kontakt med Britta Nielsen. Han ville dog ikke komme ind på, hvordan hun forholdt sig til sagen, og henviste til sin tavshedspligt.

»Det er langt fra unormalt, at forsvarsadvokater siger til pressen, at de har talt med deres klient,« siger Henning Fuglsang Sørensen.

Hvis den kontakt, som Britta Nielsen har haft med sin advokat, enten har foregået over mail eller telefon, kan eller må advokaten ikke viderebringe informationerne til politiet med henblik på at spore IP-numre eller telefonmaster.

»Politiet kan ikke tvinge advokater til noget som helst. Det er en menneskeret, at en sigtet eller tiltalt skal kunne rådgives af sin advokat i fortrolighed,« siger Henning Fuglsang Sørensen.

Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Britta Nielsens hus i Hvidovre. Foto: Mads Claus Rasmussen

Politiet må desuden heller ikke aflytte samtaler mellem Britta Nielsen og hendes forsvarsadvokat.

»Hvis politiet aflytter Britta Nielsens telefon, skal de lægge hovedtelefoner fra sig, når hun taler med sin advokat. Det samme gælder, hvis politiet finder et brev fra advokaten i forbindelse med ransagningen af Britta Nielsens hjem, så må de ikke åbne det,« siger Henning Fuglsang Sørensen, der understreger, at hvis politiet opsnapper samtale mellem klient og advokat, må det under ingen omstændigheder bruges som bevismateriale i retten.

Det er yderst sjældent, at tavshedspligten bliver brudt, siger begge eksperter inden for straffeproces.

»Tavshedspligten brydes kun i tilfælde af, at en forsvarer får kendskab til, at klienten vil begå terrorisme eller anden særlig alvorlig personfarlig kriminalitet, eller at en uskyldig straffes,« siger Jørn Vestergaard.

Ifølge strafferetsekspert er det ikke et problem, at forsvarsadvokater ikke kan viderebringe informationer i svindelsager - eller andre sager.

Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Navnet på den mistænktes postkasse er streget ud. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det havde tværtimod været et problem, hvis forsvarsadvokaten viderebragte oplysninger. Det vil være en krænkelse, og hun (Britta Nielsen, red.) skal kunne tilrettelægge sin sag bedst muligt. Den eneste, der kan ophæve tavshedspligten, er Britta Nielsen,« siger Henning Fuglsang Sørensen.

Den 64-årige kvinde har været internationalt efterlyst i over en uge.

På nuværende tidspunkt er yderligere tre personer mistænkt i forbindelse med sagen for at have har fået del i nogle af de penge, som den hovedmistænke 64-årige Britta Nielsen er sigtet for at have svindlet sig til.