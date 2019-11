Den dansk-palæstinensiske, terrorsigtede syrienkriger Ahmed Salem El-Haj ventes mandag at vende hjem til Danmark - og her kan han blive.

For ifølge forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen har han ikke dobbelt statsborgerskab.

»Han er dansk statsborger og ikke borger i et andet land,« forklarer han.

Dermed kan man ikke udvise el-Haj - uanset hvad han bliver dømt for at have gjort, forklarer Eva Ersbøll, seniorforsker ved Institut for Menneskerettigheder.

»Hvis han bliver retsforfulgt, må det ikke føre til statsløshed,« siger Eva Ersbøll. Hun er enig i, at man kan sige, »at så hænger Danmark på ham.«

Ahmed Salem El-Haj blev kendt, da han optrådte i en video, hvor han sammen med tre andre krigere skød til måls på Naser Khader, Anders Fogh Rasmussen og Muhammed-tegneren Kurt Westergaard. De var ifølge videoen 'Islams fjender'.

Ahmed Salem El-Haj bliver sendt til Danmark fra Tyrkiet mandag. Det bekræfter danske myndighedskilder over for Weekendavisen.

El-Haj har siddet to år i fangenskab i Tyrkiet. Herhjemme er den 28-årige sigtet for terror og fængslet in absentia.

Ahmad el-Haj skød til måls efter bl.a. Kurt Westergaard og Anders Fogh Rasmussen. Foto fra propagandavideo

Hans advokat Michael Juul Eriksen kan dog ikke bekræfte, at han er på vej hjem.

»Men jeg har selvfølgelig hørt rygterne,« siger han.

De danske myndigheder er stadig lukkede om sagen. Rigsadvokaten bekræfter dog, at der er en dialog med de tyrkiske myndigheder.

»Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med de tyrkiske myndigheder om en dansk statsborger dømt i Tyrkiet for terror. Vi har ikke yderligere kommentarer.«