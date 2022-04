Danmark blev bekendt med en ny terrororganisation onsdag.

Her kom det frem, at to drenge på henholdsvis 15 og 16 år har ladet sig værge til den højreekstremistiske terrorgruppe Feuer Krieg.

Efter grundlovsforhøret samme dag blev den 16-årige løsladt, mens den 15-årige blev varetægtsfængslet.

De er begge sigtet for at have ladet sig hverve eller hverve andre til at begå terrorhandlinger. Den 15-årige dreng er også sigtet for at have fremmet en organisation, der har til hensigt at begå terror.

Men hvad er Feuer Kriegs mål? For de fleste er det nok første gang, de hører navnet, men for Christian Mogensen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i ekstreme digitale fællesskaber, er det et velkendt navn.

»Feuer Krieg har fyldt meget i debatten de senere år. Der er har været flere sager, hvor deres medlemmer er blevet anholdt eller opdaget.«

»Og så er en stor del af deres interne kommunikation blevet delt for nogle år siden, hvor man kunne se deres brugernavne, og hvad de har skrevet,« siger han til B.T.

Målet for Feuer Krieg er ifølge Christian Mogensen helt klart, og det er samtidig også grunden til, at man har været opmærksomme på dem.

»Det er en gruppe, man har holdt øje med, fordi de prøver at systematisere accelerationisme,« siger han.

Når øret først hører ordet accelerationisme, er der ikke nødvendigvis nogen faretruende klokker, der ringer. Det betyder jo bare, at det skal gå hurtigere.

Men det, der skal gå hurtigere, er verdens, ifølge Feuer Kriegs, uundgåelige undergang. Som verden er indrettet nu, er det nemlig ifølge dem blot et spørgsmål om tid, før de store racekrige bryder ud.

Det er netop disse racekrige, som Feuer Krieg vil tilskynde.

»Begrebet dækker over en teori, hvor man prøver at tilskynde en racekrig.

»Det kan være gennem mord på en bestemt etnisk gruppe, og man så videre skyder skylden på en anden etnisk gruppe. På den måde sætter man fart på vores nuværende samfunds nedbrud, så man kan opbygge den ariske verdensorden.«

Feuer Krieg blev med stor sandsynlighed oprettet i 2018. Et af de ledende medlemmer er senere blevet afsløret som en på daværende tidspunkt 13-årig dreng fra Estland. Han blev kaldt kommandøren eller krigsherren.

Her ses den 13-årige dreng, der gik under navnet 'kommandøren'. Han har haft en ledende position i Feuer Krieg, men kunne ikke blive dømt på grund af sin lave alder. Den 13-årige dreng skjulte også sin alder overfor andre medlemmer af den højreekstremistiske gruppe, hvor han satte aldersgrænsen for medlemsskab til 16 år.

Der har været flere sager, hvor medlemmer af Feuerkrieg Division er blevet stoppet, før de har gjort deres ugerning. For eksempel 2. september 2019, hvor politiet i Storbritannien stoppede et 16-årigt medlem.

Han havde i dagene op til anholdelsen udset sig flere lokale moskéer som mulige mål. Han blev dømt skyldig 20. november samme år for at have forberedt et terrorangreb.

I den seneste rapport om terrortruslen i Danmark vurderede PET, at truslen fra højreekstremisme er på niveauet 'generel'.