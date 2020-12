Forsamlingsforbud, mere politi i gaderne og opfordring til at droppe festerne. Nytårsaften kommer ligesom resten af 2020 til at være præget af begrænsninger og restriktioner som følge af covid-19.

Flere lande har indført udgangsforbud nytårsaften. Det har de danske myndigheder valgt ikke at gøre, men Rådshuspladsen i København bliver spærret af, og myndighederne opfordrer generelt til, at man undlader at mødes med andre for at fejre nytår.

Men hvordan kan man fejre nytår, hvis man gerne vil overholde anbefalingerne og mindske risikoen for smittespredning?

Det har B.T. spurgt en ekspert om.

Undgå at stå mange samlet som her på Rådhuspladsen nytårsaften 2015/16. I år har politiet valgt at spærre Rådshuspladsen af. Foto: Emil Hougaard Vis mere Undgå at stå mange samlet som her på Rådhuspladsen nytårsaften 2015/16. I år har politiet valgt at spærre Rådshuspladsen af. Foto: Emil Hougaard

Jørgen Eskild Petersen er adjungeret professor i klinisk medicin ved Aarhus Universitet, og han har et altoverskyggende råd til danskerne nytårsaften:

»Bliv hjemme og lad være med at gå til fester. Du er i en situation, hvor antallet af indlæggelser stiger, og derfor er svaret helt enkelt, at man skal fejre nytår med dem, man deler husstand med. Man må gerne mødes 10 personer, men det er en dårlig idé.«

Må vi fyre krudt af?

»Selve det at fyre krudt af er ikke et problem, men man bør undgå at stå mange samlet udenfor.«

Truthorn er ligesom serpentiner en dårlig idé nytårsaften 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Truthorn er ligesom serpentiner en dårlig idé nytårsaften 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

Må vi drikke champagne?

»Smitterisikoen stiger, når håndspritten bliver skiftet ud med andre typer af spiritus. Når vi drikker, slipper vi den sunde fornuft og glemmer at holde afstand. Pludselig bliver man forelsket i borddamen og læner sig ind over hende.«

Må vi blæse serpentiner?

»Når du blæser serpentiner, tager du en dyb indånding og puster ud, og hvis du er smittet, får du mange flere viruspartikler ud på den måde end ved almindelig udånding. Virus vil lægge sig på overfladerne, der hvor de andre skal sidde og spise. Man kan godt undlade serpentinerne og fyre nogle bomber af i stedet.«

Må vi synge med på 'Vær velkommen, Herrens år'?

»Der var nogle tilfælde i starten af epidimien med kor, der havde sunget uden masker, og hvor smitten havde spredt sig gevaldigt på den måde. Man kan godt undlade at synge nytårsaften, men personligt mener jeg, at det er vigtigere, hvem du er sammen med.«

Må vi kramme klokken 12?

»Man bør huske at holde afstand og derfor også undgå fysisk kontakt med andre end sine allernærmeste såsom at kramme. Man kan med fordel også lufte lidt ud i løbet af aftenen, for eksempel mens man er ude at affyre krudt.«