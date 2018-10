Da bagmandspolitiet mandag gik ud og sagde, at de har en idé om, hvor den svindelanklagede Anna Britta Nielsen befinder sig, siger de i virkeligheden, at de ved præcist, hvor hun er.

Det vurderer Bent Isager-Nielsen, tidligere politiinspektør og efterforskningschef.

»De siger ikke sådan noget, hvis ikke de ved, hvor hun befinder sig. Det her er en appel til, at hun gør det nemmere for alle parter,« siger Bent Isager-Nielsen til B.T.

Han mener først og fremmest, at de danske myndigheder meget gerne vil undgå, at hun bliver anholdt i udlandet, fordi det kan udløse en lang proces med udlevering.

»De forsøger at sige til hende: 'Vi får dig uanset hvad',« siger Bent Isager-Nielsen og uddyber:

»De foretrækker, at hun selv rejser hjem til Danmark og melder sig. Det er meget nemmere, end hvis hun skal sidde i fængsel i et land meget langt fra Danmark, for så kan der nemt gå flere uger, før hun bliver udleveret,« forklarer han.

Bagmandspolitiet oplyste tidligere i dag, at de har opfordret Anna Britta Nielsen, der er mistænkt for at have svindlet Socialstyrelsen for 111 millioner kroner, til at melde sig selv.

De oplyste, at de er langt med at indsamle beviser og med at beslaglægge værdier. Nu mangler en anholdelse af Anna Britta Nielsen.