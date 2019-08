Tirsdag blev familien til den forsvundne norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen modsagt af politiet. Myndighederne mener ikke, at hun er i live, på trods af at de formodede gerningsmænd påstår, hun er i live.

Men hvad ligger bag de to modsatrettede udmeldinger? Det har B.T. bedt to tidligere politichefer vurdere.

»Det er meget bemærkelsesværdigt.«

Sådan lyder det umiddelbart fra den forhenværende mangeårige PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen, der samtidig gør det klart, at han ikke er kidnapningsekspert, men udtaler sig generelt som politimand.

»Jeg kunne aldrig finde på at gå op mod ofrene i en sag, medmindre jeg havde 110 procent holdbare beviser for, at jeg havde ret,« slår han fast.

Og netop det har norsk politi umiddelbart ikke.

»Indtil der foreligger et fuldstændigt og relevant bevis på liv, anser vi det som mest sandsynligt, at vi står overfor en drabssag,« sagde politiinspektør Tommy Brøske tirsdag, der i samme ombæring ikke kunne udelukke det modsatte scenarie.

Det gjorde han blot to timer efter, at familien Hagens advokat fortalte på et pressemøde, at familien er overbevist om, at hun stadig lever.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: NTB SCANPIX

På nuværende tidspunkt har politiet en rådgivende funktion for familien, der med bistandsadvokat Svein Holden selv står for kommunikationen med modparten.

Det kan formentlig også være årsagen til, at familien Hagen er gået til medierne med de nyeste oplysninger.

»Det eneste motiv, jeg kan se, er, at man vil lægge et pres på politiet, der selvfølgelig har droslet sagen ned,« siger forhenværende drabschef Kurt Kragh.

Han fortæller, at efterforskningen ikke bliver intensiveret, medmindre der kommer nogle håndgribelige beviser, man kan gå efter.

For umiddelbart er det på ingen måder en god idé at gå til pressen, hvis man står i sådan en situation, som Anne-Elisabeth Hagens familie står i.

Kurt Kragh, der har stor indsigt i, hvordan man arbejder med kidnapningssager i udlandet, fortæller, at det overhovedet ikke giver nogen mening.

»Sædvanligvis foregår sådan nogle forhandlinger uden for mediernes søgelys. Det modsatte kan føre til, at den kidnappede bliver slået ihjel. Det viser al erfaring fra udlandet,« slår han fast.

Svein Holden oplyste også, at de formodede kidnappere kom med informationer, som kun Anne-Elisabeth Hagen har kunnet fortælle dem.

Men netop det er Kurt Kragh en anelse skeptisk overfor. Han fortæller, at der som regel flyder med informationer på internettet, og i højprofilsager som denne er det endnu sværere at vide.

Han og Hans Jørgen Bonnichsen mener, at der må foreligge en meget klar årsag til, at politiet går ud og modsiger familien.

I slutningen af oktober sidste år forsvandt Anne-Elisabeth Hagen, der er gift med rigmanden Tom Hagen, fra sit hjem i Lørenskog i Norge. I kølvandet på hændelsen var politiets indledende teori, at hun var blevet bortført med et økonomisk motiv.

Manglende livstegn fra de formodede kidnappere i mere end ni måneder har gjort, at politiet siden juni i stedet har behandlet sagen som en drabssag.