På det menneskelige plan kan det være af helt afgørende betydning for forurettede i sager om seksuelle krænkelser mod børn, at der kommer et retsligt efterspil, hvor de tiltalte bliver konfronteret og skal stå til ansvar.

Det siger Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet og ekspert i vold og seksuelle overgreb mod børn, i forbindelse med, at der netop nu kører en nævningesag ved Retten i Esbjerg mod et ægtepar fra Vejen.

Parret er tiltalt for stærkt voldelige og perverterede overgreb mod deres fire børn, som på gerningstidspunktet alle var mindreårige. De er i dag alle i 30’erne.

»Det kan have rigtig stor betydning for et menneske, der har været udsat for krænkelser, at der er en retssag, for det kan være medvirkende til, at man bliver i stand til at komme videre i livet. Har man været udsat for seksuelle overgreb og vold, er det vigtigt, at det fra samfundets side bliver udpeget, hvem der er offer, og hvem der er gerningsmand. For et barn, som har været udsat for seksuelle overgreb, påtager sig ofte selv ansvaret, skylden og skammen. I et barns egen logik vil det ofte tænke, at 'hvis bare jeg havde ladet være med at gøre sådan og sådan, så var det aldrig sket',« forklarer Kuno Sørensen og tilføjer:

»Samtidig kan det være et meget stort pres at skulle stå ansigt til ansigt med forældrene i sådan en retssag. Især når de nægter sig skyldige i det, de er tiltalt for. For det kan være svært rent psykologisk ikke at falde tilbage i barn/forældre-relationen, selv om man i dag er voksen.«

I sagen, som blev politianmeldt i 2017 men hvor ægteparret ifølge anklageskriftet udsatte de fire børn for vold og overgreb helt tilbage i perioden 1987 til 1994, tangerer de 17 tiltalepunkter de meget eksponerede sager fra Tønder, Brønderslev og Rebild.

På nogle punkter endnu værre.

I onsdagens retsmøde ved Retten i Esbjerg var dørene lukket for offentligheden, mens nævningene og de juridiske dommere sammen med de tiltalte fik forevist videoafhøringer med de forurettede.

Et redskab der ellers oftest bruges, når angivelige ofre i sager om seksuelle overgreb stadig er mindreårige.

»Man kan i nogle tilfælde vælge at bruge videoafhøring, hvis den eller de, der skal afhøres, personlighedsmæssigt er særlig udsat og skrøbelig på grund af det, de har været udsat for. Det kan være et enormt psykisk pres at sidde i en retssal og skulle gå i detaljer med noget, der er så privat og så voldsomt,« siger Kuno Sørensen.

Han er ikke overrasket over, at der er gået næsten 25 år fra overgrebene, ifølge anklageskriftet, fandt sted, til et af børnene gik til politiet og fortalte om, hvad hun og hendes tre søskende har været udsat for i deres tidlige barndom.

»Hvis man forestiller sig, at børnene er blevet udsat for rigtig grov vold og grove seksuelle overgreb og samtidig har fået trusler om at blive slået ihjel, hvis de fortalte til andre, hvad der er foregået, så kan man godt forstå, hvorfor det er svært at anmelde sine forældre.«

»Med den slags trusler er der ikke kun tale om fysisk men også psykisk vold. Og det kan medføre, at de forurettedes selvtillid er brudt så meget ned, at de er bange for, at ingen vil tro på, hvad de fortæller. Derfor går der ofte mange år, før man som offer har fået den mentale styrke og det nødvendige overskud til at anmelde det,« siger Red Barnet-psykologen.

Den i dag 63-årige mand og 60-årige kvinde, som er tiltalt, nægter samtlige 17 forhold i det 11 sider lange anklageskrift.

Sagen fortsætter torsdag med afhøringer og vidneforklaringer.

Der falder dom i begyndelsen af april.