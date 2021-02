Samarbejdet mellem Politiets Efterretningstjeneste (PET), dansk politi og de tyske myndigheder i forbindelse med terrorsagen fra Holbæk kan gå hen at blive særdeles afgørende på sigt.

Sådan lyder vurderingen fra en ekspert, efter det torsdag kom frem, at det tilsyneladende igen at lykkedes at afværge et potentielt terrorangreb mod Danmark.

»Det er afgørende, at man er i stand til at reagere så hurtigt, som man har gjort i det tilfælde, selvom det har været på tværs af landegrænser,« siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i PET og mangeårig drabsefterforsker i Rigspolitiets Rejsehold.

De kommende år vil der nemlig ifølge Hans Jørgen Bonnichsen blive løsladt en række terrorister rundt om i Europa.

»Og de er formentlig ikke blevet mindre radikaliserede af at have siddet i fængsel. Så der får man brug for grænseoverskridende efterforskningsmæssigt samarbejde,« siger Hans Jørgen Bonnichsen videre.

Han noterer sig samtidig, at der i den dansk-tyske sag fra Holbæk tilsyneladende er tale om en større gruppe af mennesker, som ifølge sigtelserne har planlagt et eller flere terrorangreb.

»Det, der har karakteriseret de seneste mange år, er, at man har set den ensomme ulv,« siger han med henvisning til terrorangreb, der foretages af en enkelt person.

I den aktuelle sag fra Holbæk er 13 personer varetægtsfængslet i Danmark, hvoraf de syv er sigtet for at have »anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil«.

Det vides ikke præcis, hvad de resterende seks er sigtet for, men ved et pressemøde fredag understregede PET, at de seks havde en eller anden form for relation til sagen. Hertil er en person anholdt i Tyskland. Han skulle efter sigende være storebror til to af de anholdte i Danmark.

Da PET holdt pressemøde fredag, kunne det ikke oplyses, hvordan eller hvor den store flok af formodede terrorister havde i sinde at slå til. Men det er efterretningstjenestens klare mistanke, at det skulle ske i Danmark eller Tyskland.

Og dermed er der altså noget, der tyder på, at det endnu en gang er lykkedes PET og dansk politi at forpurre et terrorangreb på dansk jord.

B.T. har herunder opridset en række af de seneste års terrorsager.

30. april 2020:

En 23-årig mand anholdes og sigtes for forsøg på at skaffe sig et eller flere skydevåben. Manden havde tilsyneladende til hensigt at begå et terrorangreb et sted i Danmark eller udlandet. Det er uvist, hvad der konkret var det potentielle mål.

Manden nægter sig skyldig.

11. december 2019:

I en omfattende aktion flere steder rundt om i landet bliver 20 mænd og kvinder anholdt. Otte personer ender med at blive sigtet i sagen for tre forskellige overtrædelser.

Den ene sag handler om fremstilling af bomber, den anden om forsøg på anskaffelse af våben, og den tredje sag handler blandt andet om indsamling af penge til Islamisk Stat – en sag, der i øjeblikket kører ved Retten i Odense.

6. december 2019:

Tre mænd dømmes for at fremme Islamisk Stat i den såkaldte 'Dronesag'. Mændene bliver dømt for at have forsynet terrorbevægelsen med blandt andet droner, hobbyfly, propeller og kameraer.

De tre nænd bliver idømt mellem to et halvt år og fire års fængsel. En af den bliver udvist af Danmark efter at have boet i landet i 31 år.

20. maj 2019:

Den syriske statsborger Moyed Al Zoebi idømmes 12 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandigt.

Manden kendes skyldig i at have til hensigt at dræbe og lemlæste tilfældige mennesker i København i november 2016 ved hjælp af hjemmelavede bomber og lange knive. Bomben ville han fremstille af mere end 17.000 tændstikker.

27. november 2017:

I Østre Landsret bliver teenageren Natascha Colding-Olsen, også kendt som Kundby-pigen, idømt otte års fængsel for at planlægge et terrorangreb mod to skoler på Sjælland.